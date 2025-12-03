Roxana Maurizio alerta sobre el empleo: “Los datos revelan una continua baja o estancamiento”

La investigadora Roxana Maurizio, del IIEP (UBA), analiza la caída del empleo formal en Argentina y las implicaciones de las reformas laborales que se avecinan.

En una entrevista con Canal E, la especialista abordó las últimas cifras sobre el empleo en el país, destacando la tendencia preocupante de los últimos meses y los desafíos que se presentan hacia 2026.

Disminución en los Sectores Público y Privado

Maurizio presentó un informe que revela que, en agosto, tanto el sector privado como el público han experimentado una caída continua. “La disminución ha sido más pronunciada en el sector privado”, explicó, subrayando que esta tendencia se debe a la mayor cantidad de empleos en esa categoría.

El empleo público ha estado en declive sistemático desde finales de 2023. Mientras el sector privado sufrió una notable reducción a inicios de 2024, con una breve recuperación, volvió a descender en agosto, mostrando un panorama desalentador.

Un Contexto Laboral Estancado

Roxana Maurizio destacó que la situación actual no muestra signos de mejoría: “Los últimos datos apuntan a un estancamiento o disminución continua, sin cambios esperados”. Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, se han perdido aproximadamente 140.000 puestos de trabajo formales en el sector privado.

Esto reabre el debate sobre la reforma laboral proyectada para 2026, la cual contempla la posibilidad de contratar empleados como monotributistas y contrarrestar las penalizaciones por informalidad. Sin embargo, la especialista es escéptica: “A pesar de las medidas implementadas, la informalidad sigue en aumento”, recordó, haciendo hincapié en las experiencias de décadas pasadas en Argentina y en otros países.

La Necesidad de un Entorno Económico Favorable

Para Maurizio, el éxito de cualquier reforma laboral no solo depende de cambios normativos, sino de un contexto económico adecuado. “Es esencial que haya inversión, crecimiento y reglas claras para incentivar la producción y la innovación tecnológica”, dijo con firmeza.

La Formación: Un Asunto Pendiente

Un aspecto crucial que resaltó Maurizio es la falta de enfoque en la educación en el ámbito laboral. “El debate sobre las calificaciones requeridas para el futuro de los trabajadores es casi inexistente”, afirmó, alarmando sobre el hecho de que el 30% de los trabajadores entre 30 y 50 años no completó su educación secundaria y es poco probable que se retomen sus estudios.

Este déficit educativo, advirtió, deja a una gran parte de la población vulnerable a un mercado laboral que demanda habilidades nuevas, especialmente en digitalización e inteligencia artificial. “El desafío que enfrentamos es significativo y toma urgencia en el contexto argentino”, concluyó.