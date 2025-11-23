Rubio destaca los diálogos de paz en Ginebra como los más productivos hasta ahora

La reciente cumbre en Ginebra sobre el conflicto en Ucrania ha traído una inyección de optimismo en la búsqueda de un acuerdo, aunque los detalles específicos siguen siendo escasos.

Un Día Productivo para el Diálogo Internacional

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, catalogó las charlas del domingo en Ginebra como el día más fructífero en la última década de negociaciones sobre Ucrania. “Probablemente ha sido la mejor reunión de este proceso hasta ahora”, afirmó, subrayando la importancia del encuentro, aunque se carece de acuerdos concretos hasta el momento.

El Plan de Paz de EE. UU. y las Preocupaciones de Europa

Las discusiones se centraron en un plan de paz propuesto por Estados Unidos, que ha generado inquietudes entre sus aliados europeos debido a su percepción de ser demasiado indulgente con Moscú. Rubio destacó la necesidad de continuar las conversaciones, extendiéndolas incluso hasta el lunes y posiblemente más allá de esta semana. Además, sugirió que el enfoque europeo podría manejarse de forma independiente de las cuestiones relacionadas con Rusia y Ucrania.

La Perspectiva Ucraniana: Agradecimiento y Esperanza

Después de las reuniones, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy manifestó su agradecimiento por el creciente apoyo internacional hacia los esfuerzos de paz. En un mensaje a través de la red social X, expresó: “Cada uno está ofreciendo ayuda, brindando consejos y proporcionando información. Estoy agradecido con quienes ayudan a Ucrania.” Zelenskyy enfatizó que la diplomacia “se ha revitalizado” y consideró este renovado compromiso como un desarrollo positivo.

Reacciones de Trump y la Crítica al Apoyo a Ucrania

El tono optimista de Zelenskyy se contrastó con la crítica de Donald Trump, quien en un post en TRUTH acusó a Ucrania de mostrar «cero gratitud» por el apoyo estadounidense antes del inicio de las negociaciones. Trump ha impuesto un límite hasta el jueves para la respuesta de Ucrania, aunque insinuó que esta fecha podría cambiar. Rubio minimizó la importancia de esta fecha, reiterando que todas las partes involucradas desean poner fin a los combates rápidamente.

Críticas al Plan y el Origen del Propuesta

El plan de paz ha enfrentado objeciones tanto en EE. UU. como en Europa, con algunos críticos señalando que, según Rubio, la propuesta se origina de Rusia y se asemeja más a una “lista de deseos” del Kremlin que a un plan creíble. Esto ha alimentado las preocupaciones sobre la dirección y viabilidad de las propuestas en curso.