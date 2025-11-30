Rubio: Diálogos entre EE. UU. y Ucrania son productivos, pero queda mucho por hacer

Avances en las negociaciones de paz: EE.UU. y Ucrania dan pasos clave ante Rusia

Durante un encuentro de cuatro horas, funcionarios de EE.UU. y Ucrania revisaron el controvertido acuerdo de paz propuesto por Washington, buscando ajustar elementos centrales que afectan a la soberanía ucraniana.

Revisión del acuerdo de paz con Rusia

El plan de 28 puntos, que había generado críticas por favorecer las demandas rusas, impone restricciones al tamaño del ejército ucraniano, limita su acceso a la OTAN y exige la celebración de elecciones en un plazo de 100 días. En la reunión reciente, se discutieron cronogramas electorales y la posible cesión de territorios, aunque no se revelaron detalles específicos.

Perspectivas positivas sobre el diálogo

El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó la sesión como productiva, destacando que aún queda mucho trabajo por hacer para lograr un acuerdo de paz definitivo. “No se trata solo de los términos que pongan fin a los combates; se trata de establecer un marco que garantice la prosperidad a largo plazo de Ucrania”, afirmó Rubio.

Reconocimiento del apoyo estadounidense

Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania, agradeció los esfuerzos de EE.UU., enfatizando que el país tiene una voz activa en el apoyo a Ucrania. Su mensaje pareció dirigido hacia el presidente Donald Trump, quien había cuestionado la gratitud ucraniana en intercambios previos con el presidente Volodymyr Zelensky.

Garantías de seguridad a largo plazo

Umerov destacó que las conversaciones tienen el objetivo de asegurar garantías de seguridad duraderas para Ucrania. “Nuestra meta es construir un país próspero y fuerte”, aseguró ante los periodistas tras la reunión. “Hablamos de todos los temas que son cruciales para Ucrania, y EE.UU. mostró un apoyo contundente”.

Contexto crítico para Ucrania

Las negociaciones ocurren en un momento clave para Ucrania, que enfrenta desafíos tanto en el frente contra las fuerzas rusas como en un escándalo de corrupción interno. Aunque Umerov ha estado liderando las discusiones, el negociador principal hasta ahora, Andrii Yermak, renunció recientemente tras una búsqueda de investigadores de corrupción en su residencia.

Próximos encuentros clave

Se espera que Rubio y el Enviado Especial Steve Witkoff se reúnan más adelante esta semana con funcionarios rusos, incluyendo a Vladimir Putin, en un intento por avanzar en el proceso de paz.