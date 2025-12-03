En un tenso encuentro que se extendió por casi cinco horas, Moscú no pudo alcanzar acuerdos sobre el conflicto en Ucrania. A pesar de las conversaciones, el presidente Vladimir Putin y su comitiva estadounidense consideraron el diálogo como un paso constructivo, aunque insuficiente.

Este martes, las negociaciones entre Vladimir Putin y el representante estadounidense Steve Witkoff, junto al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, no dieron frutos en cuanto a las disputas territoriales en Ucrania. A pesar de la falta de compromisos, Putin calificó la reunión como “útil y constructiva”.

Detalles del Encuentro y la Posición Rusa

El asesor principal del Kremlin, Yuri Ushakov, destacó que durante la reunión se discutieron numerosos aspectos, aunque admitió que no se logró un entendimiento sobre varios puntos cruciales. En cuanto a los territorios ocupados por Rusia, Ushakov puntualizó: “No hemos encontrado ningún compromiso, pero algunos puntos de negociación podrían ser debatidos con los estadounidenses”.

Expectativas de los Enviados Americanos

Witkoff, quien ya había tenido encuentros previos con Putin, y Kushner, nuevo en estas conversaciones, se preparan para reunirse con una delegación ucraniana tras este diálogo. La reunión se anticipa para el miércoles, posiblemente en Bruselas. Mientras tanto, Trump reconoció las dificultades que implican terminar el conflicto, describiéndolo como “un desastre”.

Reacción de Ucrania y la Perspectiva de Zelenski

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski enfatizó la necesidad de un acuerdo sólido, no solo de una pausa temporal. En sus redes sociales, manifestó que “no habrá soluciones fáciles” y reclamó que todo tratamiento se realice con la inclusión de Ucrania en la toma de decisiones sobre su futuro.

Aumento de la Tensión y la Crisis Interna

Mientras las conversaciones avanzan, los conflictos en Ucrania se intensifican. Recientes informes sugieren que Rusia ha reforzado sus ataques, capturando territorios clave y aumentando la frecuencia de sus ofensivas. Desde el inicio de este conflicto, millones de ucranianos han sido desplazados y la situación continúa deteriorándose.

La Vista Hacia el Futuro

Putin, antes del encuentro con los enviados estadounidenses, acusó a las naciones europeas de obstaculizar los esfuerzos por alcanzar la paz y dejó claro que Rusia está preparada para la confrontación si así lo decide Europa. La situación traza un horizonte incierto, donde tanto Rusia como Estados Unidos deben abordar los desafíos con urgencia.