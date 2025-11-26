Rusia confirma visita del enviado de Trump para discutir plan de paz por Ucrania

En un giro significativo en medio del conflicto en Ucrania, representantes de Rusia y Ucrania se reunieron en Abu Dabi para avanzar en el diálogo, coincidiendo con la inminente visita de un enviado estadounidense a Moscú.

Este miércoles, la capital de los Emiratos Árabes Unidos fue testigo de un encuentro entre delegados de Rusia y Ucrania, en lo que parece ser un esfuerzo renovado para encontrar una solución pacífica al actual conflicto. Además, se anunció la próxima llegada de una delegación estadounidense a Moscú, encabezada por un representante del expresidente Donald Trump, con el objetivo de discutir un plan de paz.

Contactos en Abu Dabi

Yuri Ushakov, asesor presidencial de Rusia, destacó que se sostuvieron conversaciones entre las partes rusas y ucranianas en Abu Dabi. Aunque el plan de paz propuesto por Estados Unidos no fue el eje central de las reuniones, fue entregado a las autoridades rusas para su consideración.

Evaluación del Plan de Paz

Ushakov mencionó que algunas partes del plan de paz elaborado por Estados Unidos fueron vistas con buenos ojos desde Moscú, aunque ciertos elementos requieren un examen más exhaustivo por expertos. Además, expresó preocupaciones sobre la intervención de Europa en el proceso, tildándola de «innecesaria».

Visita de la Delegación Estadounidense a Moscú

El Kremlin confirmó que la delegación, que incluye a Steve Witkoff, enviado especial de Trump, se trasladará a Moscú la semana próxima. La finalidad de este encuentro es debatir el posible acuerdo de paz para Ucrania. Ushakov aseguró que ya se ha establecido un acuerdo preliminar para esta visita.

Donald Trump, en sus declaraciones, expresó su deseo de que Witkoff se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin para facilitar un acuerdo. El expresidente se mostró optimista sobre la perspectiva de que se concrete un tratado, luego de negociaciones que han involucrado a Kiev y sus aliados europeos.

Desarrollo del Plan de Paz

La semana pasada se dio a conocer un plan de paz de 28 puntos. Este fin de semana, delegados de Estados Unidos, Ucrania y varios países europeos se reunieron en Ginebra para discutir los términos. Posteriormente, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, mantuvo diálogos con funcionarios rusos en Abu Dabi sobre el borrador del papel, que, según fuentes ucranianas, es «significativamente mejor» para Kiev que versiones anteriores.

Contexto del Conflicto

Este intercambio diplomático ocurre en un contexto de creciente hostilidad en el terreno. En un ataque reciente, drones y misiles rusos impactaron en Kiev, dejando a su paso al menos siete muertos y 19 heridos. Asimismo, se reportó un ataque masivo contra Zaporizhzhia, resultando en varias hospitalizaciones.