Ruskolekier: «Aceptar el plan de paz sería una humillación para Ucrania»

La Controversial Propuesta de Trump sobre Ucrania: ¿Una Rendición Inaceptable?

Expertos advierten sobre las implicancias del plan de paz que excluye a Ucrania y Europa.

En una reciente entrevista con Canal E, el analista geopolítico Alberto Ruskolekier criticó la nueva iniciativa de Donald Trump para resolver el conflicto en Ucrania. Según Ruskolekier, este plan ignora las realidades de Kiev y de la Unión Europea, dejando a estos actores vitales fuera de una negociación crucial.

Un Plan Que Beneficia a Rusia

El especialista calificó el documento de 28 puntos como una propuesta que, a su juicio, está “concordada con Putin”, señalando que representa una rendición de Ucrania ante Rusia. La propuesta exige formalmente a Kiev la entrega de Crimea y otras regiones ocupadas desde 2014, lo que implicaría ceder el 19% del territorio nacional, una pérdida significativa que, según Ruskolekier, no podría ser aceptada sin un plebiscito nacional.

Reformas Constitucionales y Reducción Militar

Además de la cesión territorial, Trump propone reformar la Constitución ucraniana para prohibir su ingreso a la OTAN y limitar su integración a la Unión Europea. Otro aspecto alarmante de la propuesta es la reducción del ejército ucraniano de 900.000 a 600.000 efectivos, una medida que podría comprometer la capacidad defensiva del país en un escenario geopolítico complicado.

Una Propuesta Humillante para Ucrania

Desde la óptica de Kiev, aceptar los términos del plan sería considerado una humillación. Ruskolekier enfatizó que “ningún presidente podría firmar la entrega de una porción tan grande de su territorio sin consultar al pueblo”. Este punto subraya la necesidad de un referéndum si Volodímir Zelensky considerara siquiera la aceptación del plan.

Reacciones en la Comunidad Internacional

El analista destacó que algunos funcionarios estadounidenses ya han afirmado que Ucrania ha perdido la guerra y debe aceptar la nueva realidad, un contexto que podría explicar la exclusión de la Unión Europea de estas negociaciones, dada su postura firme contra cualquier acuerdo que favorezca a Moscú.

Sobre la Tensión en Europa

Ruskolekier también señaló una escalada reciente de tensiones, con avistamientos de drones rusos sobre Rumania, Estonia y Polonia. Según él, esto representa una estrategia de presión sobre la OTAN. La cesión de territorio a Rusia podría abrir la puerta a “inevitables confrontaciones militares en los próximos cuatro o cinco años”, lo que intensifica las preocupaciones sobre la estabilidad en la región.

Finalmente, advirtió que un triunfo ruso podría tener consecuencias globales. “¿Por qué China no invadiría Taiwán si el poder prevalece?”, cuestionó el analista, planteando una preocupación sobre la expansión de modelos de agresión en otras partes del mundo.