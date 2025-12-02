Rutte minimiza preocupaciones sobre el compromiso de EE. UU. con la OTAN antes de reunión sobre Ucrania

La situación en Europa se torna cada vez más compleja con el inminente encuentro de los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN, donde se discutirá el conflicto en Ucrania. La notable ausencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, añade un nuevo nivel de incertidumbre.

En la antesala de la reunión de la OTAN, el Secretario General Mark Rutte minimizó las preocupaciones sobre el compromiso de Estados Unidos hacia la organización militar. Esto se produce en un contexto de crecientes tensiones derivadas de la guerra en Ucrania.

Falta Notoria de Rubio en un Momento Clave

Marco Rubio no asistirá a la reunión pautada para el miércoles, que coincide con cruciales negociaciones relacionadas con el futuro de Ucrania y su alineación con Europa. Su ausencia marca un punto de inflexión, especialmente luego de que el mes pasado el Presidente Donald Trump presentó un controvertido plan de 28 puntos para poner fin al conflicto, lo que generó descontento entre aliados europeos y Canadá.

Un Calendario Ajetreado Justifica la Falta

Rutte defendió la ausencia de Rubio, destacando su apretada agenda. «Está trabajando arduamente no solo en la situación de Ucrania, sino en muchas otras cuestiones importantes», declaró a los medios. Un alto funcionario del Departamento de Estado añadió que Rubio ya ha participado en numerosas reuniones con aliados de la OTAN, y sería poco práctico esperar su presencia en cada una de ellas.

El Plan de Paz de Trump en el Centro de la Controversia

El plan propuesto por la administración Trump sugiere que la OTAN no se expandirá más y que Ucrania no será admitida en la alianza. Esta postura va en contra de la promesa mantenida durante años hacia Kyiv. Además, establece que habrá un diálogo, mediado por Estados Unidos, entre Rusia y la OTAN para resolver conflictos de seguridad.

Reacciones de los Líderes Europeos

Rutte minimizó los aspectos polémicos del plan original de Trump, indicando que ha sido modificado sustancialmente para atender las preocupaciones de Europa. “Necesitamos comenzar por algún lado, y es esencial tener propuestas en la mesa”, sostuvo.

A pesar de que el plan sugiere descartar la membresía de Ucrania, Rutte reafirmó que el país sigue en su camino «irreversible» hacia la inclusión en la mayor alianza de seguridad mundial, un compromiso reafirmado por los líderes de la OTAN en Washington en 2024.

Preocupaciones sobre Ventas de Armas y Reducción de Tropas

Durante la última cumbre de la OTAN en La Haya, Trump aseguró el compromiso de Estados Unidos con el Artículo 5, el cual garantiza la defensa colectiva. Sin embargo, sus comunicaciones recientes sugieren que la posición de Estados Unidos en la organización podría estar en cuestionamiento.

Reducción Sociedad Militar

La venta de armas a la OTAN ha aumentado, y Trump mencionó que gran parte de estos suministros irán a Ucrania. Además, se han expresado preocupaciones sobre una posible reducción de las tropas estadounidenses en Europa, con Rumania indicando que se reduciría su presencia en hasta 3,000 efectivos.

Se espera que el gobierno estadounidense anuncie sus planes de movimiento de tropas a principios de 2026.