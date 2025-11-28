Salario de un Repartidor de Mercado Libre en Argentina: ¿Cuánto se Lleva a Casa?

Los repartidores de Mercado Libre están en el centro de un crecimiento económico que transforma el trabajo independiente en una opción atractiva. Descubre cuánto pueden ganar y cómo funcionan estos ingresos.

La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre se ha convertido en una opción laboral preferida para muchos en Argentina, gracias a su innovador sistema logístico Mercado Envíos Flex y Extra. Esta red ha generado oportunidades económicas para miles de trabajadores independientes.

Los Ingresos de los Repartidores de Mercado Libre

Según estimaciones recientes, los ingresos de un repartidor en Argentina dependen de varios factores, como el número de envíos diarios, la distancia recorrida y el tipo de vehículo utilizado. De forma general, los repartidores que trabajan a tiempo parcial pueden llegar a ganar $890.000 al mes, mientras que aquellos que tienen una mayor disponibilidad y capacidad de entrega pueden superar los $1.500.000, alcanzando incluso hasta $1.700.000 en algunos casos.

La Flexibilidad como Ventaja

La gran ventaja del modelo de Mercado Envíos es la flexibilidad que ofrece a los repartidores, quienes son contratistas independientes. Esto les permite gestionar su tiempo y combinar su actividad con otros trabajos o estudios. Sin embargo, también deben hacerse cargo de los costos de combustible, mantenimiento y seguros de sus vehículos.

Demanda de Repartidores en Argentina

La necesidad de repartidores se mantiene alta a nivel nacional, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las ventas son más intensas. Sin embargo, el sistema también se ha expandido a varias ciudades del interior, brindando oportunidades en áreas donde la logística tradicional es menos eficiente.

Requisitos para Trabajar en Mercado Libre

Para convertirse en repartidor de Mercado Libre, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

1. Vehículo Propio: Debe tener un vehículo en buen estado, que puede ser una moto, auto o camioneta, además de contar con un seguro vigente.

2. Documentación en Regla: Se requiere tener la licencia de conducir válida y la cédula verde o azul correspondiente.

3. Inscripción en el Sistema: Los repartidores deben estar registrados en ARCA, ya sea como monotributistas o responsables inscriptos, lo cual implica la emisión de facturas por los ingresos obtenidos.

¿Cómo Inscribirse?

El proceso de inscripción se realiza en línea a través de la plataforma de Mercado Libre. Los interesados deben completar su información personal y vincular su vehículo al sistema. Una vez aprobados, pueden comenzar a recibir pedidos y organizar sus entregas según su disponibilidad.

Uso de Tecnología

Se recomienda que los repartidores cuenten con un teléfono inteligente con acceso a internet, ya que la aplicación de Mercado Envíos Flex es esencial para gestionar rutas, confirmar entregas y comunicarse con los clientes.