Saltos del Moconá: Una Joyita Natural entre Selva y Tierra Colorada

Explorando la Magia de los Saltos del Moconá: Un Viaje Inolvidable por la Selva Misionera

Las selvas de Misiones esconden maravillas que sorprenden a cada paso. Descubre con nosotros la experiencia única de los Saltos del Moconá, un destino que combina naturaleza y cultura guaraní.

La Cultura Guaraní en el Corazón de la Selva Desde hace más de dos mil años, la selva se ha convertido en el escenario vital de la cultura guaraní en Misiones, un arte natural que se pinta con colores vibrantes y siempre cambiantes.

Un Trayecto que Despierta los Sentidos La guía Mayra Risiglione lleva a los visitantes en un viaje de cien metros a través de palmeras pindó, hasta un fogón en un claro, donde un chef prepara deliciosos platos autóctonos como reviro y ticoeí. La expectativa de saborear estos manjares se mezcla con la anticipación de ver los impresionantes Saltos del Moconá.

Un Encuentro con la Naturaleza Los caminantes, fascinados por la naturaleza, avanzan por el sendero con la mirada fija en la maravilla que les espera. Sin embargo, los lugareños aconsejan disfrutar cada momento, afirmando que “todo llega en el momento indicado”.

Aventuras en el Trekking Otro recorrido guiado por Oreste Chiconi incluye tramos de tirolesa y un rappel, descubriendo el susurro del arroyo Oveja Negra y la fuerza de sus aguas en el espectacular salto Horacio.

Un Sendero lleno de Sorpresas El sendero hacia los Saltos del Moconá se torna aún más cautivador al atravesar la Reserva de Biosfera Yabotí, donde la exuberancia de los helechos gigantes y las llamativas bromelias revelan la belleza del entorno.

Un Richo Ecosistema El lugar es hogar de una diversidad de especies, desde coloridas mariposas hasta aves como los loros y los carpinteros, acompañando a los visitantes en su travesía por la selva.

Conexión con las Raíces La tradición guaraní se siente en cada rincón: una aripuca, atrapa de roedores, recuerda la conexión con las comunidades originarias, que aun habitan la región.

Un Destino en la Frontera Cultural A pesar de las fronteras políticas, la región fusiona culturas del inmigrante europeo, el criollo, el brasileño y el guaraní. Juntos, narran la historia de los Saltos del Moconá, formados en la confluencia de arroyos y ríos.

Un Viaje Navegando por el Río Uruguay El recorrido culmina en la espectacular navegación por el río Uruguay, donde el sonido del agua y la vista de los Saltos se convierten en una experiencia memorable.

La Aventura de Navegar entre Cascadas Las lanchas se adentran en el río entre bloques de roca, mientras las cascadas se precipitan desde alturas que oscilan entre tres y diez metros, creando un espectáculo que maravilla a todos.

Proyectos y Alojamiento Desde El Soberbio, se puede acceder fácilmente al Parque Provincial Moconá, con diversas opciones de alojamiento que abarcan desde lodges hasta campings equipados para todo tipo de viajeros.