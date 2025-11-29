Salvador Femenia: ‘El mercado necesita confiar más en el programa económico’

La Difícil Realidad de las Pymes Argentinas: Consumo en Caída y Desafíos Estructurales

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan un panorama complicado en Argentina, marcado por un notable descenso en el consumo y presiones impositivas abrumadoras. Salvador Femenia, secretario de Prensa de CAME, analizó la situación en una reciente entrevista.

Consumo en Caída Libre: Un Problema Crónico

Femenia destacó que “desde abril hasta octubre hemos visto una caída del consumo que se intensificó especialmente en los meses previos a las elecciones”, señalando que septiembre y octubre marcaron los niveles más bajos. Esto se debe, en parte, a la falta de recuperación del salario real y al efecto negativo de las importaciones sobre la producción nacional.

Aunque la disminución del consumo es un fenómeno global, su impacto en Argentina es más severo debido a la estructura fiscal del país. “Nuestro sistema tributario es demasiado elevado y de mala calidad”, argumentó, lo que limita la competitividad y encarece las operaciones productivas. Además, los elevados costos de infraestructura, como el estado de los caminos y una red ferroviaria deficiente, complican la competencia con naciones como China.

La Necesidad de Reformas que Generen Confianza

Sobre las reformas potenciales, Femenia mencionó que las iniciativas en el ámbito laboral y tributario pueden ser beneficiosas, pero no serán efectivas sin un marco de previsibilidad. “El mercado necesita mayor credibilidad en el programa económico”, subrayó, insistiendo en que la inversión solo se materializa en un entorno claro y a largo plazo. La incorporación de tecnología e innovación es clave para fortalecer tanto el mercado interno como las exportaciones.

Pymes Resilientes Frente a la Adversidad

Femenia también reveló que las pymes atraviesan un agotamiento significativo, acumulando dificultades a lo largo de diversos ciclos económicos y mostrando reticencia a invertir. El crecimiento de la economía informal, a consecuencia de la presión fiscal, complica aún más la situación de las empresas formales.

En cuanto a los monotributistas, mencionó la falta de un documento oficial para evaluar los efectos de una posible reforma laboral y advirtió que “si se transita hacia un régimen de autónomos, debe aliviarse la carga fiscal actual, ya que muchos no podrían sostener los costos”. Resaltó la urgencia de avanzar hacia un sistema que promueva la inclusión tributaria sin expulsar a los contribuyentes.

Un Respiro para el Turismo

En relación al sector turístico, Femenia observó que el último fin de semana largo superó las expectativas, gracias al esfuerzo conjunto de operadores turísticos y el sector gastronómico. Si bien aún no se ha alcanzado el nivel de flujo de turistas internacionales previo a la pandemia, el tipo de cambio más favorable ha impulsado la actividad.

Finalmente, Femenia enfatizó la importancia de un acuerdo amplio entre los distintos niveles de gobierno para abordar la situación tributaria: “El problema no es solo nacional; los impuestos provinciales y tasas municipales también deben ser revisados”. Consideró esencial que se trabaje en conjunto para mejorar un sistema que hoy resulta insostenible para las empresas.