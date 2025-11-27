Santiago Caputo acumula $14 millones en multas de tránsito con vehículos oficiales

En el centro de la controversia, Santiago Caputo, principal asesor político de Javier Milei, se destaca no solo por sus decisiones estratégicas, sino también por su controvertido manejo de vehículos oficiales.

Santiago Caputo ha sido visto en varios autos durante sus recorridos hacia la Casa Rosada, utilizando al menos cinco vehículos diferentes: un Peugeot 408 gris, otro 408 plateado, una camioneta Toyota SW4, un Toyota Corolla híbrido y una Jeep negra Limited. Esta variedad es solo la punta del iceberg.

Multas Impagas y un Patrón de Infracciones

Un análisis de las patentes revela una preocupante acumulación de multas que superan los 14 millones de pesos. Históricamente, estas infracciones llegaron a sumar 90 millones de pesos, mayormente por exceso de velocidad y uso indebido de carriles exclusivos. Los registros de tránsito muestran que la situación es más crítica de lo que parece.

Infracciones Notables

Un incidente relevante ocurrió el 12 de agosto, cuando uno de los vehículos salió del carril exclusivo en la avenida Córdoba poco después de que Caputo abandonara la Casa Rosada. Se registró una multa a las 18:47, mientras Caputo había salido a las 18:22 para asistir a una reunión en la Quinta de Olivos.

Cambios de Vehículo y Manejo Imprudente

En otra ocasión, el 6 de septiembre, una Toyota SW4 hizo caso omiso a un semáforo en rojo en el microcentro porteño. Caputo había dejado la Casa Rosada esa misma noche a las 21:15. Tres días después, un auto oficial cruzó el Paseo del Bajo en un horario restringido. A pesar de estas infracciones continuas, todas permanecen impagas.

Propiedad de los Vehículos

Además de su patrón de movilidad, el origen de los vehículos es intrigante. Dos Peugeot 408 están a nombre del Ministerio de Justicia, mientras que la Toyota SW4 pertenece a un individuo llamado Juan José Palmiotti. El Toyota Corolla es registrado a nombre de una empresa, y la Jeep negra figura a nombre de Noelia Pons, quien aparentemente la alquila a través de una concesionaria de autos de alta gama.

Un Esquema Controversial

El escenario es un complicado entramado de uso de vehículos oficiales, un sistema rotativo de choferes y un creciente historial de multas. Caputo cambia de auto con frecuencia, incluso en un mismo día, acumulando una deuda que recae eventualmente sobre el Estado. En este contexto, las críticas hacia su manejo administrativo y las consecuencias de sus decisiones siguen creciendo.