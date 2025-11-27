Santilli completa su álbum de gobernadores mientras el Gobierno busca debilitar al PJ en Diputados

Los mandatarios provinciales del norte argentino intensifican sus gestiones en Buenos Aires, buscando crear un frente común que les permita influir en las decisiones políticas y económicas del país.

Diego Santilli, el actual Ministro del Interior, ha estado trabajando arduamente para sumar el apoyo de gobernadores y diputados, con la meta de avanzar en la reforma laboral que el Gobierno planea presentar. A pesar de la falta de claridad en el proyecto, los mandatarios provinciales están decididos a hacerse escuchar en el Congreso.

Reuniones Clave para la Coalición Norteña

Este miércoles, Santilli se reunió con Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete. El próximo encuentro será con el jujeño Carlos Sadir, que ya había compartido un almuerzo con Santilli en Mendoza. Sin embargo, desde Santa Fe, Maximiliano Pullaro se mantiene cauteloso, subrayando que prefiere dialogar solo cuando haya temas concretos a resolver.

Urgencias y Demandas de los Gobernadores

Pullaro y Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, comparten preocupaciones sobre el avance de obras públicas, señalando que si no se actúa pronto, las inauguraciones podrían estar lejos. Sáenz, en una reciente declaración, destacó la necesidad de cumplimiento por parte del Gobierno.

Reuniones en la Casa de Salta

El jueves, Sáenz será el anfitrión de un encuentro de gobernadores del norte en la Casa de Salta. Entre los invitados se encuentran Raúl Jalil de Catamarca y Hugo Passalacqua de Misiones, quienes ya han interactuado con Santilli. Las charlas se centran en la posibilidad de crear un bloque unificado en el Congreso.

Fractura y Coaliciones en el Congreso

Los gobernadores buscan avanzar hacia una fractura del bloque de diputados del peronismo, lo que les permitiría formar un grupo con más de una docena de miembros. Esto, a su vez, facilitaría las negociaciones con el Gobierno y podría consolidar su poder en la Cámara Baja.

Diversidad de Prioridades y Proyectos

A pesar de la intención de formar un bloque, los gobernadores presentan diversas prioridades. Algunas de sus demandas incluyen la reducción de las retenciones a las exportaciones y la obtención de garantías para créditos en dólares. Gerardo Zamora, alineado con el kirchnerismo, ha expresado sus inquietudes, aumentando la presión sobre el Gobierno.

Expectativas sobre la Reforma Laboral

El Gobierno tiene previsto presentar su proyecto de reforma laboral el próximo 9 de diciembre, y se ha abierto a un nuevo encuentro con los gobernadores. Las expectativas son altas, aunque el diálogo con algunos opositores, como Axel Kicillof, parece menos probable.