Santilli se reúne con el jujeño Sadir en Casa Rosada

La Casa Rosada fue escenario de un importante encuentro entre Diego Santilli y Carlos Sadir, donde se delinearon estrategias para avanzar en el desarrollo de Jujuy y otras regiones del país.

Juntos por el Crecimiento Provinical

Este viernes, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, para impulsar una agenda colaborativa que busque el progreso y bienestar en la provincia. Durante la reunión, ambos líderes subrayaron la urgencia de contar con la aprobación del Presupuesto 2026, considerando este recurso como esencial para el desarrollo futuro. La conversación giró en torno a la importancia de que el Congreso avance con esta ley.

Temas Esenciales Tratados en la Reunión

Entre los temas discutidos, Santilli y Sadir abordaron cuestiones críticas para la población jujeña, incluyendo:

Infraestructura Vial y Proyectos Habitacionales

Se habló de la necesidad de finalizar las obras en la ruta 34 y de viviendas pendientes. Además, se mencionaron los aportes de los ATN, los proyectos de agua y saneamiento, así como la licitación de la Zona Franca de La Quiaca.

Progresos en Programas Nacionales

La evaluación de los programas nacionales y el avance de proyectos en gestión fueron otros puntos clave en la conversación, según compartió Sadir a través de su cuenta en “X”.

Agenda de Santilli y Conclusiones del Encuentro

A pesar de la ausencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien asistía a un importante evento en el Congreso, la reunión se muestra como un paso significativo hacia la colaboración entre provincias. Santilli, que ya ha mantenido encuentros con otros catorce gobernadores, planea reunirse con los últimos mandatarios restantes en su agenda, incluyendo a Gustavo Valdés en Corrientes.

Recorrida por el País

En el marco de su compromiso, Santilli ha estado viajando por diversas provincias, involucrándose directamente con los gobernadores de varias regiones para discutir el Presupuesto 2026. Sin embargo, no todos los mandatarios fueron incluidos en estas reuniones, lo que genera un panorama político aún más complejo.