Santilli se reúne con Sadir en la Casa Rosada: ¿Qué propuso el gobernador de Jujuy?

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este viernes en la Casa Rosada con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Juntos, buscan impulsar una agenda de trabajo que propicie el desarrollo en la provincia y en todo el territorio nacional.

La Importancia del Presupuesto 2026

Durante el encuentro, ambos líderes coincidieron en que la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 es esencial para el avance del Gobierno. Consideraron prioritario que el Congreso avance con esta normativa para garantizar recursos necesarios.

Asimismo, discutieron sobre las reformas propuestas por el presidente Javier Milei, que buscan consolidar cambios significativos en la gestión del país, según informaron desde el Ministerio del Interior.

Los Principales Temas de Jujuy

“Abordamos asuntos fundamentales para los jujeños: la ruta 34, la finalización de viviendas, los fondos de ATN, obras de agua y saneamiento, la licitación de la Zona Franca de La Quiaca y la situación de los programas nacionales”, compartió Sadir en su cuenta de X.

Es importante destacar que en esta reunión no estuvo presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encontraba en el Congreso junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para asistir a la jura de Patricia Bullrich como senadora.

Un Ciclo de Reuniones con Gobernadores

Sadir se convierte en el quincuagésimo quinto gobernador en reunirse con Santilli, y aún faltan convocar a los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (CABA). Este lunes, el ministro viajará a Corrientes para dialogar con Gustavo Valdés.