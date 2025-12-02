Santilli y Lamelas se Reúnen en Casa Rosada: Avances en Acuerdo Comercial con EE. UU.

En un encuentro en la Casa Rosada, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, fortalecen los lazos bilaterales en un momento decisivo para las negociaciones comerciales.

Reunión Estratégica en Casa Rosada

El Gobierno argentino ha dado un paso significativo en su relación con Estados Unidos. Este martes, en el Salón de los Escudos, Diego Santilli recibió al embajador Lamelas en un contexto donde las negociaciones para un acuerdo comercial se encuentran en una fase clave. Ambos funcionarios discutieron la redacción final de un pacto que promete abrir mercados y eliminar aranceles en sectores estratégicos.

Oportunidades de Intercambio Comercial

Durante la reunión, Santilli y Lamelas revisaron la agenda bilateral y examinaron formas de aumentar el intercambio comercial. El foco estuvo en la importancia de valores compartidos como la libertad y el progreso, elementos que la administración de Washington considera esenciales para apoyar la agenda económica de Javier Milei.

Un Acuerdo Histó rico en Marcha

El encuentro se produce en un momento crucial en el que el acuerdo comercial entre Milei y Donald Trump está tomando forma. Actualmente, se cuenta con un «framework» general, y se inicia su fase técnica. Estados Unidos ha informado que evaluará beneficios para las exportaciones argentinas bajo criterios de seguridad nacional, algo vital para productos como el acero y el aluminio, que enfrentan aranceles de hasta un 50%.

Apertura de Mercados y Beneficios Mutuos

El entendimiento contempla la apertura del mercado argentino a una variedad de productos estadounidenses, incluyendo maquinaria y artículos agrícolas. A cambio, Argentina podría lograr cupos sin aranceles en sectores sensibles, similar al esquema implementado en 2018.

Compromiso con la Seguridad

Lamelas describió el acuerdo como «histórico«, reafirmando el compromiso de Estados Unidos de apoyar el crecimiento económico local. En este contexto, el embajador ha firmado un memorándum con Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva para integrar a la Policía Federal en el Dorado Task Force, un equipo dedicado a investigar flujos de dinero relacionados con la criminalidad transnacional.

Expectativas sobre el Acuerdo

A pesar de que Milei canceló su viaje a Estados Unidos, donde planeaba reunirse con la American Chamber of Commerce, el Gobierno argentino mantiene su esperanza de cerrar el texto definitivo en los próximos días. Funcionarios han confirmado que el trabajo técnico sigue adelante y las definiciones finales están actualmente bajo evaluación jurídica.