Santo del Día: 29 de Noviembre

Conmemoración de San Saturnino de Tolosa: Un Legado de Fe y Valentía

Cada 29 de noviembre, la Iglesia Católica rinde homenaje a San Saturnino de Tolosa, una de las figuras más relevantes del santoral y primer obispo de la región de Tolosa, actual Toulouse, en Francia. Su historia refleja la valentía de los primeros cristianos ante la persecución romana y su papel fundamental en la difusión del cristianismo en la Galia.

San Saturnino de Tolosa: Apóstol y Mártir

Designado por el Papa Fabián alrededor del año 250 d.C., San Saturnino fue enviado a la Galia durante la persecución de Decio para compartir el Evangelio. Empezó su misión en Tolosa, una destacada ciudad romana, donde rápidamente estableció una comunidad de fe y llevó la palabra de Cristo a aquellos que aún practicaban antiguas religiones paganas.

Un Misionero Sin Fronteras

Su actividad misionera no se limitó a Tolosa; se extendió por diversas áreas de la Galia y los Pirineos, e incluso alcanzó la Península Ibérica. Durante sus viajes, convirtió a numerosos fieles, entre ellos a San Fermín, el futuro patrón de Pamplona, a quien ungió con aceite sagrado.

El Martirio de San Saturnino

La leyenda cuenta que su martirio ocurrió al pasar por el Capitolio, donde estaba el templo de Júpiter. Los sacerdotes paganos, al verlo, lo acusaron de callar a sus oráculos. Demandaron que ofreciera sacrificios a los dioses romanos como prueba de obediencia. Ante su negativa de renunciar a Cristo, una muchedumbre enfurecida lo ató a un toro destinado al sacrificio. El animal, agitado, descendió las escaleras del Capitolio, provocando una muerte trágica y violenta.

Un Culto que Trasciende el Tiempo

El relato del toro se convirtió en su símbolo más reconocido, lo que le otorgó gran devoción durante la Edad Media, especialmente en Francia y España, donde se construyeron numerosas iglesias en su honor. Su sepulcro atrajo a fieles en busca de milagros, convirtiéndose en un lugar de peregrinación. Las reliquias de San Saturnino fueron más tarde trasladadas a la Basílica de San Sernín, un importante hito en el Camino de Santiago.

San Saturnino en Argentina

Aunque su devoción es más fuerte en el hemisferio norte, en Buenos Aires se encuentra la Parroquia San Saturnino y San Judas Tadeo, un templo de estilo románico lombardo construido en 1953. Esta iglesia fue erigida en memoria de Saturnino Casares, gracias a la donación de su hija, Concepción Unzué de Casares.

En la misma semana, el santoral también celebra a otras figuras espléndidas como Santa Catalina de Alejandría y el Beato Lojze Grozde, destacando la rica tradición de fe que perdura en el tiempo.