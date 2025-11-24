Santo del Día: ¿Quién celebramos el lunes 24 de noviembre?

Cada 24 de noviembre, el santoral católico rinde homenaje a Santa Flora de Córdoba, una joven mártir cuyo legado de valentía resuena a lo largo de los siglos. Nacida en el siglo IX en una Córdoba dominada por sarracenos, su vida es un testimonio conmovedor de fe y sacrificio.

Un Viaje de Fe en la Oscuridad

Hija de padre musulmán y madre cristiana, Flora fue educada en secreto en la fe cristiana, un desafío significativo en su entorno hostil. A la muerte de su padre, su madre asumió la responsabilidad de su crianza, pero el descubrimiento de su devoción por parte de su hermano, un musulmán influyente, desencadenó su sufrimiento. Al negarse a renunciar a Cristo, Flora sufrió brutales azotes, dejando profundas cicatrices físicas y emocionales.

Un Escape y un Regreso Decidido

Tras soportar un intenso maltrato, Flora logró escapar y encontrar refugio en las montañas de Ossaria. Sin embargo, al darse cuenta de que su huida había acarreado dolor a su comunidad y a la Iglesia, decidió regresar. En la iglesia de San Acisclo, se unió a otra joven, Santa María, y ambas decidieron entregarse a las autoridades musulmanas, dispuestas a enfrentar cualquier sufrimiento por amor a su fe.

El Martirio y Su Legado

Ambas jóvenes fueron encarceladas y sometidas a crueldades inimaginables. San Eulogio de Córdoba, un compañero de prisión, les envió cartas llenas de ánimo. Con valentía inquebrantable, Flora y María fueron decapitadas el 24 de noviembre del año 851, dejando una huella imborrable en la historia cristiana.

Oraciones en Honor a Santa Flora

La devoción hacia Santa Flora persiste, y muchos aún la invocan por su intercesión. Reconocida como la patrona de los conversos y de aquellos que han enfrentado traiciones, su vida inspira fervientes oraciones por fortaleza y fidelidad ante cualquier desafío. “Santa Flora, mujer de gran fe, intercede por mí para que yo tenga la misma fuerza y valentía”, es solo una de las súplicas dirigidas a ella.

Otros Santos del 24 de Noviembre

Este día también se recuerda a San Andrés Dung-Lac y a sus compañeros, mártires vietnamitas que, al igual que Santa Flora, dieron su vida en defensa de su fe. Sus historias, junto a las de San Clemente I y Santa Catalina de Alejandría, nos invitan a reflexionar sobre el compromiso con la fe y los ideales de sacrificio y servicio.