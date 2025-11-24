Schiaretti se someterá a una cirugía cardíaca programada en Buenos Aires

El exgobernador de Córdoba y nuevo diputado nacional, Juan Schiaretti, ha informado que se someterá el próximo viernes a una intervención cardíaca programada que incluye un cateterismo.

Juan Schiaretti, destacado exgobernador de Córdoba y recientemente elegido diputado nacional, ha revelado que el viernes se someterá a un procedimiento médico en Buenos Aires. La intervención está relacionada con la salud de su corazón y se llevará a cabo en la Fundación Favaloro.

Detalles de la Intervención

En un mensaje compartido en la red social X, Schiaretti especificó: «Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo«. Este procedimiento, recomendado por su equipo médico, ha sido cuidadosamente programado para asegurar la mejor atención posible.

Expectativas y Preparativos

Los preparativos para la intervención están en marcha, y el exmandatario se mostró optimista sobre el procedimiento. Los profesionales de la salud enfatizan la importancia de este tipo de intervenciones en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con problemas cardíacos.

Como figura política relevante, Schiaretti también ha utilizado su plataforma para concientizar sobre la salud cardíaca y la necesidad de revisiones médicas regulares, especialmente a medida que se avanza en la edad.

La comunidad política y sus seguidores permanecen atentos a su evolución en este proceso médico.