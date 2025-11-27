SCPL y Municipio Unen Fuerzas para Iluminar el Roque González

Un impulso significativo para la zona sur de Comodoro Rivadavia. Más de 300 familias se beneficiarán con la instalación de luminarias LED y mejoras en servicios esenciales de agua y cloacas.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) han iniciado un plan ambicioso para transformar la infraestructura eléctrica y los servicios públicos en la zona sur de la ciudad. Más de 160 luminarias LED se instalarán para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los residentes.

Firma de Convenios para Obras Estratégicas

Este jueves, se formalizó la firma de siete convenios en la sala de sesiones de la SCPL, en línea con la ordenanza 17.225/24. Estos acuerdos permitirán llevar a cabo obras clave para optimizar el abastecimiento de energía, agua y saneamiento en varios sectores.

Los Protagonistas del Encuentro

La reunión contó con la presencia de importantes autoridades, incluyendo al intendente Othar Macharashvili, el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, y miembros del Consejo de Administración de la SCPL, encabezados por Franco Domizzi.

Beneficios para la Comunidad

Las obras abarcarán caminos como Roque González y barrios como Máximo Abásolo, Fracción 14 y 15, y barrio Cívico, brindando servicios definitivos a nuevos loteos en desarrollo y mejorando la seguridad vial.

Compromiso y Trabajo en Equipo

Franco Domizzi destacó el esfuerzo conjunto entre la Cooperativa y el municipio, resaltando que «detrás de cada proyecto hay horas de planificación y reuniones con los vecinos que han expresado sus necesidades». Esta colaboración es fundamental para el crecimiento sostenible de la ciudad.

Un Futuro Prometedor para Comodoro Rivadavia

El intendente Macharashvili enfatizó la importancia de la sinergia entre la SCPL y la Municipalidad para lograr resultados efectivos. «Estamos construyendo una ciudad mejor, más ordenada y digna de vivir», afirmó, reconociendo el papel crucial de la comunidad y de los recursos gestionados.

Valorando el Trabajo de Todos

Fernando Ostoich, secretario de Infraestructura, subrayó que la SCPL desempeña un rol vital en la ejecución de estas obras, agradeciendo a los equipos técnicos que han trabajado arduamente en este proceso. «Estos proyectos responden a años de espera por parte de los vecinos», concluyó.

Con este conjunto de iniciativas, la Municipalidad y la SCPL reafirmarán su compromiso con el acceso equitativo a servicios esenciales, apoyando así el desarrollo urbano y comunitario de Comodoro Rivadavia.