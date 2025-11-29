¿Se Acaba el Monotributo? Expertos Alertan sobre su Sostenibilidad

El monotributo, un régimen creado para integrar a trabajadores informales, se encuentra en una encrucijada, según Tristán Rodríguez Loredo, editor de la Revista Noticias. Su análisis revela las profundas fallas estructurales del sistema fiscal y laboral argentino.

En una reciente entrevista con Canal E, Loredo destacó la inminente necesidad de reformas dentro del sistema monotributista. Sin embargo, advirtió que aún no se ha presentado un proyecto oficial y subrayó la importancia de estabilizar previamente las cuentas públicas en el país, algo que no se logró en los últimos tres años.

La Importancia de un Presupuesto Eficaz

Loredo enfatiza que en un entorno de alta inflación, tener un presupuesto se vuelve aún más crucial. “La inflación descompone los mecanismos de control y genera distorsiones, lo que a su vez afecta la capacidad del gobierno para administrar correctamente los recursos”, explicó. La falta de un presupuesto adecuado ha permitido que la situación fiscal se desmorone.

Un Monotributo que no Cumple su Función

El sistema de monotributo nació hace 28 años con el objetivo de incluir a trabajadores de la informalidad, pero Loredo advierte que su éxito se ha tornado en un problema. “Lo que era una puerta de entrada a la formalidad se ha convertido en una salida hacia la ilusión fiscal”, aseveró.

Actualmente, más de 4.5 millones de personas están bajo este régimen, con un alto porcentaje en las categorías más bajas. “Cerca del 75% de los monotributistas están en las categorías A, B y C, lo que indica una falta de diversificación en el sistema”, detalló Loredo.

Los Riesgos del Régimen Actual

A nivel previsional, el monotributo enfrenta un desafío alarmante. “Necesitamos 19 monotributistas para cubrir una jubilación mínima. Esto evidencia que el régimen no es sostenible a largo plazo”, comentó. Además, reveló que el Fondo Monetario Internacional ha ejercido presión para que se tomen medidas al respecto.

La Necesidad de un Cambio Laboral Progresivo

Ante la posibilidad de reformas laborales, Loredo aclara que las acciones deben ser futuras y no revertir lo ya establecido. “Cualquier cambio hacia atrás pone en riesgo los avances que se hayan logrado”, concluyó. En este contexto, queda claro que el monotributo en Argentina demanda una reestructuración urgente para asegurar su viabilidad y el bienestar de los trabajadores que dependen de él.