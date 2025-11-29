Se Define el Futuro del Regional

El hockey se apodera de la ciudad y Rada Tilly este sábado, con la continuación del Campeonato Regional de Clubes Sub 14, donde se definen los puestos clave en las divisiones A, B y C.

Desafíos en la División A

Chenque RC, el equipo anfitrión en la categoría A, enfrentará un reto considerable después de haber perdido en sus dos primeros partidos. En esta fase final, buscarán mejorar su desempeño y adquirir valiosa experiencia compitiendo contra los mejores equipos de la Patagonia.

La lucha en la División B

En la categoría B, Calafate RC y Náutico Rada Tilly presentan situaciones contrastantes. Mientras que Calafate no logró avanzar a las semifinales, Náutico, hasta el cierre de esta edición, se esfuerza por posicionarse entre los dos primeros de su grupo, ansioso por conseguir su pasaje a la etapa decisiva del torneo.

Éxito del Club Santa Lucía en la División C

El Club Santa Lucía se destacó en la categoría C con un comienzo espectacular, al ganar sus dos primeros encuentros. Gracias a estos triunfos, se estableció como uno de los principales candidatos y prácticamente aseguró su participación en las semifinales.

Formato y competencia en la División C

Esta categoría se juega en un formato de todos contra todos, donde también compite Deportivo Portugués, que aún mantiene posibilidades matemáticas de avanzar. Los partidos finales están programados para el domingo, marcando el cierre del intenso torneo.