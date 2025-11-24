¿Se Modificará la Resolución de la AFA Tras el Apoyo de Estudiantes?

En medio de una crisis entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Estudiantes de La Plata, el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, se enfrenta a Claudio "Chiqui" Tapia por un polémico reconocimiento que causó más que opiniones encontradas.

La controversia se desató tras la entrega del título de “Campeón de la Liga 2025” a Rosario Central, un galardón que, según la AFA, fue aprobada por unanimidad en el Comité Ejecutivo, cosa que Estudiantes niega. Además, las tensiones aumentaron cuando la AFA instó a los jugadores de Estudiantes a realizar un pasillo a sus rivales en un partido decisivo, un gesto que culminó en un sorprendente desplante.

Un Paso Más en la Tensión

El escenario se tornó más intenso cuando, tras un aviso a los futbolistas de Estudiantes, decidieron formar el mencionado pasillo, pero al momento de que Rosario Central, liderado por Ángel Di María, salió al campo, los integrantes del Pincha se dieron vuelta, desairando la orden de la AFA.

Rumores de Sanciones y Ambigüedades

A medida que se desarrollaba la jornada, comenzaron a surgir rumores sobre posibles sanciones hacia los jugadores platenses. Lo que más llamó la atención fue la aparición de documentos del Comité Ejecutivo de la AFA con una fecha del 12 de febrero de 2025, que, según fuentes, habían sido creados horas después del partido.

Esto insinuó un intento por justificar sanciones contra los futbolistas de Estudiantes, quienes ya habían sido objeto de un expediente disciplinario.

El Enigma del Boletín 6625

El Boletín 6625 menciona que durante la presente temporada se implementará un “pasillo de reconocimiento” hacia el equipo campeón. Este procedimiento debe llevarse a cabo en el primer partido “local” del equipo homenajeado, justo antes del habitual saludo y sorteo de capitanes.

Los jugadores homenajeados deben caminar por un corredor formado por los rivales que deben permanecer en sus lugares, con la mirada dirigida hacia ellos, sin realizar gestos despectivos. El incumplimiento de estas normas puede resultar en sanciones, tanto para los jugadores como para el club.

Dudas sobre la Aplicación del Protocolo

Irónicamente, este mismo protocolo no fue respetado en el encuentro entre Central Córdoba e Independiente Rivadavia, donde no se realizó pasillo y tampoco se aplicaron sanciones, lo que plantea más preguntas sobre la coherencia de la AFA.

La AFA, en un intento de calmar las aguas, emitió un comunicado defendiendo la cronología y validez del Boletín 6625, reafirmando que este había sido publicado de manera legítima.

El Clamor de la Comunidad Fútbol

El revuelo generado va más allá de Estudiantes, inquietando a todos los seguidores del deporte en el país. A pesar de que cuatro clubes ya obtuvieron títulos esta temporada, ninguno recibió el pasillo de campeón, lo cual ha generado críticas sobre la aplicación de este protocolo de reconocimiento.

Clubes como Talleres y Platense han vivido situaciones similares sin recibir el homenaje mediante el pasillo, lo que hace cuestionar la imparcialidad de la AFA.

El conflicto entre Estudiantes y la AFA continúa marcando un capítulo controversial en la historia del fútbol argentino, con impactos que podrían variar su futuro cercano.