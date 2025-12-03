Sebastián Menescaldi: «Vaca Muerta, ¿cambio real o insuficiente?»

El economista Sebastián Menescaldi analiza la actual situación económica del país, enfocándose en los desafíos que se presentan para el próximo año y el potencial de Vaca Muerta como fuente de ingresos.

Estabilidad Temporal y Desafíos Inminentes

En una reciente entrevista con Canal E, Sebastián Menescaldi destacó que, a pesar de la tranquilidad económica que se respira en diciembre, el año 2026 traerá consigo importantes retos. “Estamos disfrutando de una paz transitoria, ya que este mes, históricamente, suele ver un aumento en la demanda de pesos”, afirmó.

El economista apuntó que la desdolarización en curso entre los actores económicos ha permitido mantener una oferta de dólares que garantiza la estabilidad del tipo de cambio por ahora. Sin embargo, subrayó que el verdadero desafío se presentará el próximo año: “Por el momento, la expectativa es de tranquilidad a corto plazo”, explicó.

Inflación en Reacomodamiento

Menescaldi también abordó la situación inflacionaria, indicando que la tasa se mantendrá en alrededor del 2% en los próximos meses. Sin embargo, anticipó aumentos en productos esenciales como la carne y los combustibles, que han registrado incrementos del 6%. “A pesar de estos aumentos, hay motivos para esperar una tendencia a la baja en la inflación para el segundo trimestre de 2026, siempre que la estabilidad financiera se mantenga”, aseguró.

Vaca Muerta como Pilar Energético y Económico

Uno de los temas centrales del análisis de Menescaldi fue el potencial de Vaca Muerta para generar ingresos en dólares. A pesar de reconocer que el gobierno ha apostado fuertemente por la inversión en el sector energético, el economista no cree que esto sea suficiente para solventar la crisis de reservas actuales.

“Si bien Vaca Muerta ha tenido logros, no estoy seguro de que sea la solución definitiva”, expresó. A pesar de la expectativa de un año récord en la cosecha, indicó que la caída en los precios de productos agrícolas y del petróleo limitará el ingreso de dólares. “Este año veremos una cosecha récord, pero los precios promedio estarán en descenso”, agregó.

Dependencia de la Inversión Extranjera

Menescaldi enfatizó que, aunque la inversión privada puede contribuir a la llegada de dólares, no bastará para garantizar un crecimiento económico sostenido. “La clave será atraer dólares a través de la inversión y, en algún momento, del endeudamiento privado”, concluyó, subrayando que la economía nacional dependerá en gran medida de la inversión extranjera, especialmente en sectores como la energía y la agricultura.