Secretaría de Energía aprueba aumento del 5% en biocombustibles

Desde el próximo mes, los biocombustibles sufrirán un incremento que podría repercutir en los precios de los combustibles en las estaciones de servicio. Aquí te contamos los detalles de esta nueva medida.

La Secretaría de Energía ha aprobado un aumento de hasta el 5% en el precio de los biocombustibles, los cuales son utilizados en la mezcla obligatoria con naftas y gasoil. Esta decisión, oficializada a través de las Resoluciones 485 y 486/2025, comenzará a regir en diciembre de 2025 y podría impactar de manera significativa en los precios finales al consumidor en la región patagónica.

Detalles del Aumento en Biocombustibles

El nuevo precio mínimo de adquisición del biodiésel, indispensable para su mezcla con gasoil, se ha incrementado en un 5,1%. De esta forma, el valor se establece en $1.775.230 por tonelada para las operaciones de diciembre de 2025, hasta que se publique un nuevo ajuste. Según lo dispuesto, el plazo de pago del biodiésel no podrá superar los 7 días desde la fecha de emisión de la factura.

En cuanto al bioetanol, el elaborado a partir de caña de azúcar verá un aumento del 4,99%, fijándose en $963,926 por litro, mientras que el bioetanol derivado de maíz tendrá un ajuste del 5%, alcanzando un valor de $883,464 por litro. Para ambas variedades, el plazo de pago no podrá exceder los 30 días corridos desde la emisión de la factura.

Razones detrás del Ajuste Gubernamental

La Secretaría de Energía señala que tiene la potestad de modificar precios cuando se detectan desfasajes entre los costos de producción y los precios de venta, buscando evitar distorsiones en los valores del combustible fósil. Esta medida se considera crucial para mantener una coherencia en el contexto actual del mercado.

Cabe recordar que a lo largo del año, se han registrado ajustes mensuales en los precios de los biocombustibles, exceptuando los primeros meses del año 2025, cuando el biodiésel aumentó, mientras que el bioetanol mantuvo el valor del mes anterior.