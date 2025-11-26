Segundo adolescente acusado de asesinato por apuñalamiento tras incidente detrás de escuela en Sydney, según la policía

Asesinato en un Parque: Dos Adolescentes Arrestados por un Crimen Brutal en Sídney

En un impactante suceso que ha conmovido a la comunidad, dos adolescentes han sido arrestados tras un ataque mortal en un parque de Sídney, donde un joven de 17 años perdió la vida.

Detalles del Trágico Suceso El incidente tuvo lugar el lunes por la tarde en un parque situado detrás de una escuela en el noroeste de Sídney. La víctima sufrió una herida de arma blanca en el muslo y no pudo ser salvada, a pesar de los esfuerzos de los testigos presentes.

Arresto de los Sospechosos La policía arrestó a un segundo adolescente, ambos de 15 años, en sus hogares, bajo la acusación de haber participado activamente en el ataque. El primer sospechoso ya enfrenta cargos de asesinato por ser el supuesto agresor que infligió la herida letal. Según la Superintendente Naomi Moore, los oficiales tuvieron que forzar la entrada a la vivienda del segundo detenido, quien se encontraba con su familia en el momento del arresto.

La Reacción de la Comunidad La noticia del asesinato ha dejado a la comunidad en shock. Amigos de la víctima han compartido conmovedores homenajes en las redes sociales, recordando al joven como una persona amable y querida. Algunos mensajes expresan la tristeza de no poder compartir más momentos con él. La pareja de la víctima, visiblemente afectada, expresó su dolor al recordar sus memorias juntos, mientras el premier Chris Minns calificó el hecho como un «terrible crimen» que ha impactado a todos.

Consecuencias y Futuro de los Detenidos Ambos adolescentes permanecerán en custodia durante los meses venideros, con la próxima audiencia judicial programada para finales de enero. A pesar de la gravedad de los cargos, el segundo detenido no solicitó libertad bajo fianza, y su actitud en el tribunal fue descrita como solemne.