Seis intendentes peronistas solicitan licencia para unirse a la Legislatura

Desde el 10 de diciembre, seis jefes comunales del peronismo dejarán sus cargos para asumir en la Legislatura de Buenos Aires, una decisión que busca equilibrar el poder territorial con la representación parlamentaria.

Movimientos Clave en el Conurbano

En Almirante Brown, Mariano Cascallares tomará nuevamente licencia para volver a la Legislatura. Juan Fabiani, quien ya lo representó en su anterior mandato, asumirá el cargo municipal durante su ausencia.

Quilmes: Mayra Mendoza da el Salto

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también pedirá licencia para convertirse en diputada provincial. Eva Mieri, concejala de confianza, tomará las riendas del municipio.

José C. Paz y el Desafío de Mario Ishii

Mario Ishii dejará su puesto para unirse al Senado bonaerense. Roberto Caggiano, un colaborador cercano, gestionará la intendencia en su lugar.

Desembarcos en la Cámara Baja

Diego Nanni de Exaltación de la Cruz se alista para su ingreso a la Cámara de Diputados, aunque deberá negociar con el Concejo Deliberante para obtener la licencia necesaria.

Licencias en Daireaux y Alberti

Alejandro Acerbo en Daireaux y Germán Lago en Alberti también se suman al movimiento. Ambos delegarán sus funciones a miembros de confianza de sus equipos como Francisco Etchepare y Eva Caputo, respectivamente.

Reconfiguración del Peronismo en Buenos Aires

Estos cambios en la legislación reflejan una estrategia pensada para que los intendentes mantengan su influencia local mientras se integran a la política provincial. Esta dinámica se está convirtiendo en un estándar dentro del peronismo bonaerense, buscando un equilibrio entre el territorio y el Parlamento.