Semifinales: ¡El talento local se hace presente!

Este sábado, la emoción del hockey sobre césped se siente en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, donde se definen los finalistas del torneo Sub 14. Acompáñanos a conocer cómo se desarrollan las semifinales.

Categoría A: Chenque busca recuperarse

El equipo local, Chenque, no logró avanzar en la contienda por el título, pero luchará por el quinto puesto este fin de semana. A pesar de no estar en la grande, la oportunidad de demostrar su esfuerzo y talento sigue viva.

Categoría B: Náutico Rada Tilly a la caza de la final

Náutico Rada Tilly se aseguró un lugar en las semifinales y este sábado enfrentará a Santa Rosa de La Pampa con el objetivo de llegar al partido decisivo. En cambio, Calafate no subió al podio de los cuatro mejores, pero tendrá la oportunidad de luchar por los puestos del quinto al octavo.

Categoría C: Santa Lucía y Portugués pelean por un lugar en la final

En una intensa fase inicial, Santa Lucía se mantiene como uno de los favoritos tras ganar sus dos primeros partidos y competirá para asegurar su clasificación a la final. Portugués por su parte, también buscará maximizar sus oportunidades en esta jornada crucial.

Horarios de las Semifinales y Decisiones Cruciales

El fin de semana se definirá el futuro de muchos equipos. A continuación, se presentan los horarios:

Semifinales en Calafate

15:40: La Barranca vs. Roca

17:20: Neuquén vs. Atlético Independiente

Partidos por el Quinto Puesto

En Calafate: 09:00 – Marabunta vs. Chenque

En Náutico: 09:00 – Los Perales vs. Estudiantes de Santa Rosa

Resultados Recientes

La competencia ha sido intensa, y los últimos partidos han dejado su huella en el torneo. Aquí un resumen de los resultados más destacados:

Resultados Regional A

Jueves:

La Barranca 3 – Atlético Independiente 2

Estudiantes de Santa Rosa 1 – Marabunta 3

Chenque 2 – Los Perales 4

Roca 2 – Neuquén 4

Resultados Regional B

Jueves:

Santa Rosa 2 – Calafate 1

Patoruzú 5 – Empleados de Comercio 1

Independiente 9 – San Martín 0

Puerto Madryn 1 – Náutico 1

Expectativa para el Domingo

El domingo será un gran día para el hockey, ya que se disputarán las finales y se definirán todas las posiciones restantes. La pasión y el entusiasmo de los equipos y sus seguidores prometen un espectáculo inolvidable.