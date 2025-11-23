Senador critica el silencio republicano ante las amenazas de Trump a demócratas

El senador Mark Kelly hizo un llamado contundente a sus colegas republicanos para que condenen públicamente las amenazas del expresidente Donald Trump, dirigidas hacia él y otros legisladores demócratas que defienden el derecho de las fuerzas armadas a desobedecer órdenes ilegales.

En una entrevista para «Face the Nation», Kelly, representante de Arizona, destacó la falta de reacción por parte de los republicanos ante los peligrosos comentarios de Trump, que incluyen incitaciones a la violencia contra miembros del Congreso. “Hemos escuchado muy poco, básicamente nada, de los republicanos sobre lo que ha dicho el presidente sobre colgar a miembros del Congreso”, expresó Kelly.

Trump y el Llamado a Moderar el Lenguaje

El senador recordó que tanto Trump como otros legisladores republicanos han instado a moderar el lenguaje tras incidentes violentos, como el tiroteo que resultó en la muerte del activista conservador Charlie Kirk. “¿Qué pasó con eso?”, se preguntó Kelly, enfatizando la inconsistencia en las respuestas a las amenazas de violencia.

La Peso de las Palabras de Trump

“Sus palabras tienen un peso enorme, más que las de cualquier otra persona en el país, y debería ser consciente de eso”, añadió Kelly, quien mencionó que las declaraciones de Trump han derivado en un aumento de amenazas hacia los legisladores.

Un Mensaje Claro a las Fuerzas Armadas

Kelly y cinco demócratas más lanzaron un video en la plataforma X, dirigido a los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas e inteligencia. “Nuestras leyes son claras. Pueden rechazar órdenes ilegales”, afirmaron, destacando su experiencia en el ámbito militar.

Reacción de Trump y la Condena de los Líderes Demócratas

El exmandatario respondió en redes sociales sugiriendo que estos legisladores deberían ser arrestados por “conducta sediciosa”, incluso haciendo eco de mensajes que incitan a la violencia. En un comunicado conjunto, Hakeem Jeffries, Katherine Clark y Pete Aguilar, líderes demócratas, condenaron estas afirmaciones. “La violencia política no tiene cabida en Estados Unidos”, expresaron.

Decisiones Firmes y Denuncias de Violencia

Kelly reafirmó en su entrevista que Trump está tratando de intimidar a los legisladores y dejó claro que no se dejará amedrentar. La senadora Amy Klobuchar también alzó su voz, calificando las expresiones de Trump como “peligrosas” y señalando que amenazar de muerte a miembros del Congreso es una línea que no debe cruzarse.

Por su parte, el senador JD Vance, en un comentario reciente, afirmó que la desobediencia a órdenes ilegales del presidente es, por definición, ilegal. La tensión crece en el escenario político, y las reacciones de ambos partidos enfatizan la necesidad de un discurso más responsable en este contexto delicado.