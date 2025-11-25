Señales de Alivio: Operadores de Bitcoin Notan Fin de la Ola Vendedora

La presión vendedora que ha marcado a Bitcoin en las últimas semanas parece estar cediendo terreno, generando pequeñas dosis de optimismo entre los inversores.

El valor de Bitcoin se ha mantenido alrededor de US$88.000 recientemente, tras recuperarse de una caída que lo llevó a su nivel más bajo en siete meses. Este retroceso provocó liquidaciones masivas y borró más de US$1 billón del valor total del mercado de criptomonedas.

Un repunte modesto genera esperanzas

A pesar de la cautela que persiste entre los operadores, algunos ven motivos para un ligero optimismo. La reciente leve recuperación del Bitcoin concluye una etapa de fuertes caídas, lo que ha llevado a algunos analistas a insinuar que la situación podría estabilizarse.

Indicadores de cambio en el mercado

En el ámbito de los mercados de opciones, el costo para asegurar posiciones frente a caídas ha disminuido, con la prima de las opciones de venta sobre las de compra cayendo al 4,5%, tras un máximo reciente de 11%.

Expectativa de un cambio de tendencia

Caroline Mauron, cofundadora de Orbit Markets, señala que este descenso en las primas indica que los inversores piensan que hemos «tocado fondo» por ahora.

Datos clave que reflejan la inestabilidad

El índice de fuerza relativa de Bitcoin también es revelador: actualmente se encuentra en 32, un nivel que tiende a señalar que el activo está sobrevendido. Además, la volatilidad implícita de las opciones ha vuelto a cifras de abril, sugiriendo que los operadores se preparan para movimientos significativos en el precio.

Flujo de capitales hacia los ETF de Bitcoin

A nivel global, los productos cotizados en bolsa relacionados con criptomonedas han experimentado retiros que superan los US$6.000 millones en noviembre, la mayor cifra desde 2018. En Estados Unidos, los retiros en fondos cotizados en Bitcoin ascienden a US$3.700 millones, lo que representa un 3% de los activos totales.

Expectativas de la Reserva Federal

A medida que los operadores se preparan para una semana de datos clave, se le asigna un 80% de probabilidad a un recorte de tasas en la próxima reunión de diciembre de la Reserva Federal, un aumento significativo frente al 42% de la semana pasada. Sin embargo, hay divisiones en la Fed respecto a si otro recorte es necesario.

Inversores manteniendo posiciones

Según los analistas, los tenedores a largo plazo que vendieron cuando Bitcoin superó los US$100.000 prefieren mantener sus posiciones actuales, ya que consideran que los niveles recién alcanzados son demasiado bajos para vender.