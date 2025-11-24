Servicios Públicos en CABA: Lo que Necesitás Saber para el Feriado del 24 de Noviembre

Este lunes 24 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional. Entérate aquí de cómo funcionarán los servicios públicos, transporte y la atención en hospitales durante el feriado.

Servicios de salud: ¿qué atención habrá?

Los hospitales públicos se centrarán en los servicios de emergencias y áreas críticas, mientras que los consultorios externos permanecerán cerrados. Las cirugías programadas serán suspendidas y solo se llevarán a cabo intervenciones en caso de urgencia.

Recolección de residuos y servicios de limpieza

A pesar del feriado, el servicio de recolección de residuos mantendrá sus horarios habituales. No habrá cambios en la frecuencia de recolección, asegurando así que la ciudad permanezca limpia durante el fin de semana largo.

Recolección de residuos en CABA

Impacto en el transporte público

El transporte público en CABA verá una reducción en sus frecuencias, similar a la de un domingo. Los colectivos funcionarán con menor frecuencia, mientras que el Subte y el Premetro estarán operativos de 8 a 22 y de 8 a 21 horas, respectivamente. Las líneas de trenes como Roca, Sarmiento, Belgrano Sur y Tren de la Costa tendrán horarios de feriado, aunque las líneas Mitre y San Martín ofrecerán servicio limitado debido a trabajos en las vías.

Tren Sarmiento

Actividad bancaria y administrativa

Las entidades bancarias estarán cerradas el 24 de noviembre y no habrá atención presencial. Además, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y otras oficinas administrativas no atenderán al público. La única actividad del Registro Civil se limitará a una guardia de defunciones, de 9 a 12 horas.

Estacionamiento y peajes

El estacionamiento medido estará inhabilitado en toda la ciudad. Los vehículos podrán estacionarse en lugares donde normalmente está prohibido, aunque se deberán evitar áreas restringidas durante todo el día. Los peajes funcionarán como en un fin de semana, con horarios pico de 11 a 15 horas y de 17 a 21 horas hacia el centro de la ciudad.

Servicios de emergencia disponibles

A pesar del feriado, los servicios esenciales como la Policía de la Ciudad y Bomberos funcionarán con guardias activas las 24 horas, asegurando la seguridad de los ciudadanos.