El Tribunal Oral Federal N° 7 comenzó este martes con la sexta audiencia del controvertido juicio conocido como la Causa Cuadernos, donde se investigan presuntas irregularidades que involucran a numerosos empresarios y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En esta sesión virtual, se prosigue con la lectura del requerimiento fiscal a cargo de Carlos Stornelli, después de haber finalizado la semana pasada la exposición de las declaraciones de varios imputados colaboradores, incluyendo la del exsecretario privado de los Kirchner, Fabián Gutiérrez.

Testimonios Clave en el Juicio

Entre los documentos revisados durante la audiencia, destacan las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien era el número dos del exministro de Planificación Federal Julio De Vido. Centeno relató en su declaración cómo llevaba un registro de viajes, entregas de bolsos y otros movimientos que supuestamente estaban conectados a un esquema de recaudación ilegal bajo el mando de exfuncionarios.

Defensa de la Expresidenta

La fiscalía ha señalado a Cristina Fernández como la supuesta líder de esta “asociación ilícita”. Sin embargo, la exmandataria ha rechazado declarar en el juicio, considerando que el proceso tiene tintes políticos impulsados por el ex presidente Mauricio Macri. “No hay pruebas que me involucren en estos delitos”, aseguró Fernández, defendiendo su posición ante las acusaciones.

Lo que Viene: Capítulo «La Camarita»

Una vez concluida la fase actual de lecturas, el TOF 7 se preparará para abordar el capítulo conocido como “La Camarita”, que se centra en la supuesta cartelización de la obra pública vial en el período de 2003 a 2015. Este desarrollo es crucial para entender el contexto de la corrupción en la administración pública de Argentina.

Posibilidad de Audiencias Presenciales

Aún se debe definir la próxima fase del proceso, que podría incluir audiencias presenciales. Una de las ubicaciones propuestas es el Auditorio AMIA de Comodoro Py, que tiene capacidad para casi 200 personas y podría estar disponible a partir del 10 de diciembre, según la Cámara de Casación.