Shakira deslumbra en el Kempes: Detalles del imperdible mega show

La renombrada artista colombiana, Shakira, se prepara para conquistar el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba con un espectáculo que promete ser una experiencia única e inolvidable. Tras su conmovedora presentación en Chile, donde compartió el escenario con sus hijos, la expectativa ha alcanzado niveles máximos.

Un Espectáculo Visual y Emocional

El show de Shakira en Córdoba constará de un despliegue visual impresionante, incluyendo 14 cambios de vestuario, 10 bailarines y 800 metros de pantallas. La estructura narrativa del concierto se dividirá en momentos que alternan coreografías vibrantes y segmentos más íntimos, capturando la atención del público desde el inicio hasta el final.

Una Mezcla de Clásicos y Nuevos Éxitos

Desde «Las de la intuición» hasta el reciente «Bzrp Music Sessions #53», el repertorio de Shakira abarcará sus mayores éxitos. La artista también incluye un emotivo bloque acústico en el que interpretará temas como «Pies descalzos» y «Antología», generando momentos de gran conexión con los asistentes.

Recursos Visuales Impactantes

En su interpretación de «Hips don’t lie», Shakira recreará los icónicos movimientos de su video musical, llevando al público a un viaje nostálgico a través de sus grandes hits.

Un Cierre Apoteósico

El espectáculo finalizará con una explosión de luces y confeti, marcando el cierre con temas como «Día de enero» y «Suerte (Whenever, Wherever)». Este desenlace vibrante promete deleitar a sus fanáticos de todas las generaciones.

Expectativa y Demanda Sin Precedentes

El productor de Universo Jiménez, Carli Jiménez, compartió que la demanda de entradas ha superado todas las expectativas. Más de 38 mil personas intentaron acceder a las entradas en la fila virtual, lo cual refleja el impresionante alcance del evento.

Producción de Gran Envergadura

Este show contará con un equipo de 300 personas que viajarán desde Estados Unidos para asegurar que todos los elementos técnicos y escenográficos estén a la altura de las expectativas. La logística detrás de la producción ha requerido varios meses de planificación.

Impacto Económico para Córdoba

La llegada de Shakira no solo es un evento cultural, sino que también tendrá un impacto económico significativo, con un derrame estimado de 55 millones de dólares en la provincia. El evento generará trabajo para 3 mil personas, entre producción, seguridad y servicios.

Jiménez destacó que hay una creciente demanda de alojamiento, tanto de visitantes locales como internacionales, lo que subraya la relevancia de este encuentro para Córdoba en el ámbito del turismo y la música.