Shakira y Marley: ¿Qué sucedió? Además, el éxito de El Trece entre los cinco más vistos.

El 30 de noviembre, la televisión argentina atrajo a una mayor audiencia, destacando un nuevo programa que sorprendió a todos. Conoce cuáles fueron los éxitos de la jornada y qué sorpresas brindó la pantalla chica.

MasterChef Celebrity Continua Su Dominio

El famoso reality de cocina conducido por Wanda Nara se mantuvo en el primer puesto, alcanzando un impresionante 11,3 puntos de rating. Su éxito no se opaca, ya que el segundo bloque de MasterChef Celebrity II se posicionó en el segundo lugar con 8,3, logrando así un notable rendimiento global.

Marley y Shakira Arrasan en Telefe

En tercera posición, Por el mundo, el programa de viajes liderado por Marley, brilló con la presencia especial de Shakira. La invitada, que pronto visitará Argentina para ofrecer shows en Buenos Aires y Córdoba, atrajo la mirada de los televidentes, consolidando la relevancia del ciclo.

Sorpresa en Eltrece: Buen Debut para Las Chicas de la Culpa

El estreno de Las chicas de la culpa fue la gran revelación de la noche al ingresar en el cuarto lugar con 6,1 puntos. Este programa de comedia, que cuenta con la dirección de importantes figuras como Malena Guinzburg y Connie Ballarini, se estableció rápidamente en el competitivo horario de las 21 horas.

Las Otras Producciones y el Radar de Audiencia

En quinto lugar, se ubicó Cine Telefe, con la película Hombre en llamas, alcanzando 4,9 puntos. A continuación, otras producciones anotaron cifras menores: El mundo del espectáculo con 4,2 y Cine Shampoo con 4 puntos.

Panorama en Otros Canales

En América, GPS se llevó el mayor rating de la señal con 1,4 puntos, seguido por Infama y Polémica en el bar, ambos con 0,7. Por su parte, elnueve se destacó con Imagen de moda e Implacables, ambas con 1,2 puntos.

La TV Pública, como es habitual los fines de semana, apostó por el automovilismo. La previa de TN superó por una décima a La final de TN, marcando 0,9 y 0,8 puntos respectivamente.

Rating Promedio del Mes y Tendencias

En cifras generales, Telefe se coronó como el canal más visto del día con un promedio de 5,5 puntos, seguido de eltrece con 3,7. A lo largo del mes de noviembre, el encendido acumulado de la televisión de aire fue de 13,6 puntos, reflejando una bajada de 1,1 puntos respecto al mes anterior, además de ser el promedio más bajo de 2025.

Finalmente, Telefe lideró el mes con un rating promedio de 6,1 puntos, 2,4 unidades por encima de eltrece, mientras que América superó a elnueve por 1,8 puntos en el tercer lugar.