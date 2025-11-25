Shirley Henderson: De actriz a ‘Myrtle la Llorona’ de Harry Potter a los 37 años

La inolvidable "Myrtle la Llorona" ha vuelto al centro de atención, gracias a la revelación de Shirley Henderson sobre su audición y el singular enfoque que utilizó para dar vida a este complejo personaje.

Un Papel Sorprendente para una Actriz Experimentada

Cuando Shirley Henderson apareció como «Myrtle la Llorona» en «Harry Potter y la Cámara Secreta», pocos se dieron cuenta de que una actriz de 37 años estaba detrás de esa joven fantasma. Más de dos décadas después de su debut en la saga, Henderson comparte los detalles de su audición y las decisiones que la llevaron a convertirse en una figura icónica.

Revelando el Mito

Durante una entrevista, la actriz escocesa admitió que ocultó su edad real en el casting, consciente de que su diferencia con la juventud del personaje era notable. Sin embargo, su valentía y talento terminaron transformándose en una de las elecciones más acertadas de la franquicia, otorgando a «Myrtle la Llorona» una profundidad emocional que resonó con las audiencias.

La Audición: Un Momento Inesperado

El recuerdo de su audición aún resuena en Henderson: “Pensé: ‘Esto es absurdo, nunca obtendré este papel’”. A pesar de su escepticismo, su actuación convenció a los productores. La clave fue enfocarse en la esencia del personaje, comprendiendo su dolor y soledad, lo que la llevó a ser seleccionada como la inolvidable «Myrtle».

Interpretar a una Adolescente Eterna

Con el papel en sus manos, la actriz enfrentó el desafío de interpretar a una joven de 14 años atrapada en el tiempo. A través de una cuidadosa observación de los gestos y la postura de adolescentes reales, así como su experiencia actoral, Henderson dio vida a una criatura que iba más allá de lo físico, reflejando una tragedia emocional.

Una Profesional en un Mundo Juvenil

En el set de «La Cámara Secreta», la diferencia de edad entre Henderson y sus compañeros jóvenes, como Daniel Radcliffe y Emma Watson, generó situaciones curiosas. A pesar de esto, el equipo de producción confiaba plenamente en su talento, lo que demostró que la habilidad interpretativa superó cualquier barrera de edad.

El Legado de un Personaje Emblemático

Henderson vuelve la vista atrás con gratitud al recordar su participación en el fenómeno cultural que es «Harry Potter». Para millones de fans, su interpretación de «Myrtle la Llorona» sigue siendo memorable. A través de su talento, demostró que lo mágico en el cine no proviene solo de efectos especiales, sino del poder de la actuación auténtica.