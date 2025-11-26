¡Shopee regresa a Argentina con ofertas irresistibles y envíos sin costo!

La plataforma de comercio electrónico Shopee se prepara para su regreso a Argentina con ofertas irresistibles para el Black Friday, reconfigurando el panorama del e-commerce local.

Shopee Regresa con Ofertas Imperdibles

El comercio electrónico en Argentina vive un momento histórico de expansión. Un tipo de cambio más competitivo y la llegada de plataformas internacionales han impulsado un récord en las compras desde el hogar. En este contexto, Shopee, la renombrada plataforma de origen singapurense, está lista para reincorporarse al mercado argentino después de su salida en 2022, y planea hacerlo de manera impactante este 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday.

Ofertas Especiales para los Compradores Argentinos

Durante su reingreso, Shopee ofrecerá descuentos de hasta $15.000 en compras superiores a $30.000, así como envío gratuito sin mínimo de compra y ofertas limitadas de hasta 50%. Aunque su sitio web ya está activo, la empresa busca capitalizar el creciente interés de los consumidores argentinos por los productos importados.

Un Catálogo Variado que Atrae al Consumidor Shopee promete un catálogo diversificado que incluye productos provenientes de China, Brasil y el sudeste asiático. Las categorías abarcan: Electrónica

Juguetes

Artículos para el hogar

Accesorios

Calzado

Mobiliario

Gadgets

Una Estrategia Regional Sólida

Shopee se basa en su exitosa experiencia en Brasil, donde un tercio de la población usa su app mensualmente. Esta estrategia priorizó inicialmente recursos en Brasil, y ahora busca aplicar esa fórmula en Argentina debido al aumento de consumidores más conectados y exigentes.

El Auge de las Importaciones y su Impacto en el Mercado

La reciente saturación de importaciones de bienes de consumo en Argentina ha mostrado cifras récord, con un crecimiento del 48.8% interanual, según el INDEC. Este fenómeno ha hecho que aproximadamente entre el 20 y 25% de la población esté comprando en el extranjero, buscando conveniencia y mejores precios.

Nuevos Hábitos de Compra

El uso del comercio electrónico ha transformado los hábitos de consumo. Compras que antes requerían viajar se realizan ahora cómodamente desde un teléfono móvil. Este cambio, facilitado por la logística optimizada y la amplia variedad de productos, ha llevado a un fenómeno de compras puerta a puerta.

Desafíos para el Mercado Local

A pesar de las oportunidades, también surgen tensiones. La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria ha impulsado una propuesta de ley «anti-Shein» para limitar el flujo de productos importados. Asimismo, Mercado Libre ha advertido sobre la «competencia desigual» y el impacto negativo en la producción local.

Un Mercado en Evolución

El CEO de Techint destacó el preocupante aumento en las importaciones de electrodomésticos, señalando que la competencia externa plantea un gran desafío para las empresas locales, que deben adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores centradas en precio y variedad.

El regreso de Shopee representa una respuesta a un mercado ávido de ofertas competitivas, justo cuando se acerca la temporada alta de compras. Los próximos meses deberán exhibir si esta creciente competencia beneficia a los consumidores o si fomentará un debate más profundo sobre la protección de la industria nacional. Por ahora, es indiscutible que el e-commerce transfronterizo ha llegado para quedarse, y con él, una batalla más intensa por el mercado argentino.