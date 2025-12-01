Siciliano asume un ‘súper ministerio’ en lugar de ir al Congreso para fortalecer su presencia en Capital

Miguel Siciliano, a pesar de su elección como diputado nacional este año, optaría por seguir en su rol en Córdoba. Los especulaciones crecieron el fin de semana en un evento clave, donde su indecisión sobre su futuro fue el centro de atención.

Miguel Siciliano no asumirá como diputado nacional, a pesar de haber sido elegido recientemente. Esta noticia comenzó a circular el fin de semana, cuando participó en la cena de El Empresario del Año organizada por Punto a Punto. Durante el evento, numerosos invitados, incluyendo a colegas del ámbito político, le preguntaron sobre su futuro. Aunque Siciliano se mostró sonriente y esquivo, dejando entrever que aún no tenía respuestas claras, en realidad todo apunta a que continuará en Córdoba.

De acuerdo con fuentes cercanas al gobierno provincial, el gobernador Martín Llaryora ya ha decidido que Siciliano se mantenga en la provincia y será designado al frente de un nuevo ministerio. Esta nueva estructura conciliará diversas competencias de distintas carteras y agencias provinciales.

A pesar de que las definiciones formales están por llegar, desde el oficialismo se anticipa que la entidad incluirá áreas como la vinculación comunitaria, la comunicación interna y la coordinación política en todo el territorio cordobés, tanto en la capital como en el interior. Este organismo tiene como finalidad fortalecer el vínculo territorial del llaryorismo, especialmente con miras hacia el 2026, un año crucial para el futuro del cordobesismo en 2027.

Una Nueva Estructura Gubernamental

Aunque se conocen pocos detalles sobre este mega ministerio, es ampliamente comentado que Juventud y Cultura serán incorporadas al nuevo esquema gubernamental. Estas dos áreas tuvieron un papel destacado en 2025 y son vistas como esenciales para unificar criterios, presupuestos y planificaciones estratégicas.

Con la probable salida de Siciliano de la Legislatura, surge la interrogante sobre quién tomará las riendas como presidente del bloque cordobesista. Facundo Torres parece ser el candidato favorito para sucederlo, aunque algunos barajan la posibilidad de una conducción “colegiada” que incluiría a Marcelo Eslava, peronista de la región de Sobremonte.