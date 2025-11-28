Siete detenidos por fake news sobre la muerte de Daniel ‘La Vaca’ Potenza

La Justicia en Córdoba toma cartas en el asunto: siete individuos están siendo investigados por difundir noticias falsas sobre la muerte del periodista deportivo Daniel "La Vaca" Potenza. Este caso destaca la necesidad de combatir el ciberacoso y el uso irresponsable de las redes sociales.

La fiscalía de Córdoba ha iniciado un procedimiento formal contra siete personas tras la viralización de un rumor que anunciaba la muerte del conocido periodista deportivo, Daniel “La Vaca” Potenza. Este hecho podría sentar un precedente en la lucha contra el hostigamiento digital y el uso malicioso de plataformas sociales.

La Falsa Noticia y Su Reacción Familiar

El incidente ocurrió un viernes de enero de 2024, mientras Potenza almorzaba con uno de sus hijos en su casa. Su esposa se encontraba en el hospital, acompañando a su padre en sus últimos días. En ese instante, su hijo mayor le mostró una captura de pantalla de la falsa noticia, que contaba con los logotipos de Canal 12, Radio Pulso y otros medios, como si fueran ellos quienes anunciaban su fallecimiento.

“La noticia circulaba como un tuit de ‘La Mesa del Fútbol’, haciendo parecer que yo mismo estaba despidiéndome”, relató Potenza, quien añade que el rumor generó confusión y angustia en su familia. “Mi hijo menor, que padece de diabetes, comenzó a recibir llamadas de amigos preguntando si era cierto”.

Los Riesgos de la Desinformación

Pese a que Potenza fue capaz de desmentir el rumor rápidamente al aparecer en televisión, su preocupación radica en el peligro de normalizar estas prácticas. “Los límites entre la broma y el delito son difusos. Un rumor malintencionado puede arruinar vidas”, advirtió Potenza, enfatizando que situaciones similares pueden afectar incluso a personas comunes.

La Cuestionable Facilidad del Anonimato Digital

Potenza, quien admite no utilizar redes sociales, sostiene que el problema no es la tecnología, sino el anonimato que permite difundir rumores sin consecuencias. “Quizás el día que la gente tenga que firmar sus publicaciones con nombre y cara, la situación será diferente”, reflexionó.

Detalles de la Investigación en Curso

La causa está bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen, que posee la capacidad de investigar delitos vinculados a la tecnología, desde fraudes hasta la difusión maliciosa de contenidos. Los siete imputados serán convocados para prestar declaración.

Potenza enfatiza que las penas pueden variar entre tres y seis años de prisión, advirtiendo que una sentencia efectiva puede marcar de por vida. “No busco venganza, sino establecer un precedente para que quienes piensen en hacer bromas así lo piensen dos veces”, agregó.

La Libertad de Prensa en Juego

Pese a las circunstancias, Potenza aclara que su denuncia no atenta contra la libertad de prensa. “Puedo soportar críticas sobre mi labor, pero las acusaciones de delitos graves sin base tienen consecuencias reales”, enfatizó. “Este es un llamado a la responsabilidad al comentar sobre la vida y la reputación de las personas”.

Con esta batalla legal, Potenza espera que la justicia sirva para establecer límites en un entorno donde la desinformación puede tener repercusiones devastadoras.