Sin Arrepentimientos

El 4 de diciembre, Netflix estrenará Lali: La que le gana al tiempo, un documental que ofrece una profunda mirada a los cuatro años de evolución personal y profesional de Lali Espósito, quien ha decidido abrir su corazón y compartir su vida íntima con el mundo.

A los 34 años, y tras más de dos décadas en el ambiente del entretenimiento, Lali Espósito se encuentra en un momento decisivo de su carrera. Después de una trayectoria marcada por discos exitosos, giras internacionales y una presencia constante en los medios, la artista ha optado por una pausa introspectiva. Este documental es el resultado de ese viaje hacia adentro, donde sus anhelos y dudas cobran vida.

Un Camino de Autodescubrimiento

La artista, siempre en el ojo público, sintió la necesidad de detenerse y reflexionar. En sus propias palabras, “necesitaba frenar y decidir cómo quería seguir construyéndome”. Esta etapa, más emocional que laboral, ha sido fundamental en su crecimiento como artista y como persona.

Su Nueva Imagen Pública

En los últimos años, Lali ha proyectado una imagen más auténtica, donde su voz se ha vuelto más clara y su actitud más libre. Hoy, muestra sus imperfecciones con orgullo, reflejando un equilibrio entre su vulnerabilidad y su fortaleza, lo que la ha llevado a conectar con su audiencia de manera más genuina.

Detrás de Cámaras: El Proceso Creativo

Durante el desarrollo del documental, Lali compartió con Clarín que el proceso fue natural. Su primo, Lautaro Espósito, quien la ha acompañado en su carrera, comenzó a grabar mientras trabajaban en música, lo que eventualmente dio origen a este proyecto cinematográfico. “Nunca pensé que se convertiría en algo real”, confesó Lali.

Soltando el Control

Una de las revelaciones más impactantes que hace en el documental es su lucha por soltar el control. Lali admite que este proceso no fue fácil y que lo abordó como un verdadero desafío personal. “Fue un trabajo de terapia absoluto”, explica, destacando la importancia de la confianza en quienes la rodean.

Su Música como Forma de Activismo

El documental también se adentra en cómo Lali utiliza su música para expresar sus creencias. En su último álbum, canta sobre temas que le importan, apoyándose en su formación y experiencias. “El pop es capaz de leer a su audiencia”, dice, defendiendo el poder de los mensajes que transmite a través de su arte.

Reflexiones sobre la Reacción del Público

Confrontada sobre cómo maneja las críticas y la pérdida de seguidores en redes sociales por su postura pública, Lali muestra una actitud equilibrada. “Prefiero que me siga quien sienta que mi narrativa y mis intereses artísticos son afines”, afirma con confianza.

En Busca de Nuevos Retos

A pesar de su éxito como cantante, Lali también está dispuesta a explorar su faceta como actriz. “Siempre busco espacio en mi agenda para actuar, porque me nutre y complementa”, comenta, revelando su inquietud por mantenerse en constante evolución artística.

Un Futuro Lleno de Posibilidades

Al final de la conversación, Lali se muestra esperanzada con los nuevos proyectos que vienen. “Confío en mi intuición y en lo que hago. Me encanta que la gente pueda ver el proceso de transformación de un artista”, concluye, dejando claro que su historia apenas comienza.