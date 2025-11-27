Sin consenso: sigue pendiente la votación del endeudamiento solicitado por Kicillof

La Incertidumbre Crece en la Búsqueda de Deuda de Axel Kicillof: Claves del Debate en la Legislatura

La situación económica en la provincia de Buenos Aires se complica a medida que se busca un acuerdo crucial para que el gobernador Axel Kicillof obtenga un financiamiento de casi U$S 3.500 millones para el 2026. La discusión se centra en una ley vital que complementa el Presupuesto y la Ley Impositiva.

Desafíos Internos en el Peronismo Las tensiones dentro del peronismo, junto con las diferencias con bloques opositores, están dificultando el consenso necesario. Para aprobar esta ley, se requiere el apoyo de dos tercios de los Diputados y Senadores, un objetivo que parece lejano en este momento.

Convocatorias Sin Garantías Este viernes había un llamado inicial para continuar las sesiones, pero la certeza es mínima. Después de largas jornadas de negociaciones, nadie puede afirmar que se alcanzará un acuerdo antes del fin de semana.

Opciones Futuras para la Ley de Endeudamiento Si no se llega a un acuerdo, se plantea la posibilidad de tratar dos proyectos separados por un total de U$S 3.035 millones, así como financiamiento adicional para empresas estatales como Aubasa y ABSA, que suman otros U$S 500 millones. Este debate se retomará el próximo martes en sesiones extraordinarias.

Recursos Necesarios para el Presupuesto La financiación que espera el gobierno proviene de la Ley Impositiva y de aportes de la Nación por Coparticipación. Además, Kicillof deberá gestionar un monto cercano a U$S 1.000 millones para refinanciar compromisos anteriores el próximo año.

La Presión del Ejecutivo La Gobernación ha enfatizado que «sin una ley de endeudamiento, el Presupuesto no se puede cumplir». Sin embargo, la negociación ha sido complicada y se han expresado quejas sobre la falta de interlocutores eficaces dentro del gobierno.

Puntos Clave en la Negociación Uno de los principales obstáculos es la demanda de los alcaldes por un fondo reservado para los municipios. Esto es considerado esencial para obtener los votos necesarios de diversas fuerzas políticas que buscan asegurar recursos para sus áreas.

Intereses Cruzados y Juegos de Poder Desde el bloque de La Libertad Avanza, se observa una estrategia para medir el apoyo y canales de negociación, lo que añade un nivel de tensión. Además, se ha propuesto aumentar la representación en el directorio del Banco Provincia, un hecho que requeriría una modificación legislativa.

El Futuro del Financiamento Dependiendo de la Ley Para que los cambios en el directorio se hagan efectivos, es crucial la aprobación de una ley que modifique el estatuto del banco. Sin legislación, no habrá creación de nuevos cargos, lo que implica que el financiamiento se ve amenazado.

La Lucha por el Presupuesto y los Cargos Legislativos El Presupuesto propuesto considera casi $ 387.000 millones para el funcionamiento de ambas Cámaras, lo que genera disputa sobre las presidencias y asignaciones de poder. Este contexto es vital, ya que cada partido busca asegurar su influencia en la gestión legislativa.

Un Último Llamado a la Responsabilidad En medio de esta atmósfera de incertidumbre, el oficialismo ha lanzado un último llamado a la oposición. Se espera que los bloques de Unión por la Patria asuman su responsabilidad y apoyen la Ley de Financiamiento de la provincia.