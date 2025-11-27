Sistema Bancario en Riesgo: Aumento de Morosidad y Balances Negativos

¿Están en problemas los bancos argentinos? La verdad detrás de las pérdidas

Las recientes pérdidas reportadas por Banco Galicia y Banco Supervielle han generado inquietud entre los ahorristas. Sin embargo, un experto en finanzas afirma que el sistema bancario argentino se mantiene robusto.

Los resultados financieros negativos de importantes bancos argentinos, como Banco Galicia y Banco Supervielle, han suscitado dudas entre los ahorristas sobre la estabilidad del sistema bancario. Sin embargo, Saúl Musicante, un reconocido asesor financiero, asegura que el panorama es diferente del que muchos podrían pensar.

Una falsa alarma: el sistema tiene bases sólidas

Musicante, especialista en banca y mercados, tranquiliza a los ahorristas al afirmar que «el sistema financiero en Argentina es absolutamente sólido». En una entrevista en After Office (Punto a Punto Radio, 90.7), destacó que los ratios de capital y liquidez de los bancos son muy positivos. Según él, la preocupación, aunque válida, puede estar sobredimensionada.

La situación preelectoral y su impacto

El analista recalca que lo ocurrido durante la etapa preelectoral no fue una corrida bancaria típica. «La corrida fue contra el peso», explica, refiriéndose al creciente interés de los argentinos en adquirir dólares. Sin embargo, remarcó que esos dólares se han quedado depositados en los bancos, lo que refleja la confianza de los consumidores en las entidades financieras.

Desglosando las pérdidas de los bancos

Musicate enfatiza que las pérdidas reportadas por los bancos son fruto de varios factores coincidentes en un trimestre complicado. «Los resultados negativos reflejan un segundo y tercer trimestre difícil, caracterizados por una fuerte subida de tasas de interés y un aumento en la morosidad», comentó. Además, la caída en el valor de los títulos públicos en poder de los bancos y la reducción en la generación de nuevos créditos han contribuido a esa situación.

Morosidad en aumento, pero no alarmante

A pesar de que la morosidad ha aumentado, Musicante afirma que las cifras actuales están lejos de ser preocupantes. Con un ratio que ha vuelto a niveles históricos, de alrededor del 4,5% a 5%, subraya que en la crisis de 2001 alcanzó un desastrozo 35%. La comparación ilustra la distancia entre la situación actual y aquellos días oscuros.

Perspectivas para el futuro cercano

El experto se mostró cautelosamente optimista respecto al cierre del año, señalando que, aunque la situación actual presenta desafíos, es posible que el mercado financiero se recupere favorablemente tras los resultados electorales. «Hemos visto un resurgimiento en el valor de los títulos públicos y una reducción en las tasas de interés. Esto podría traer resultados positivos tanto para los bancos como para el sistema financiero en su conjunto», concluye.

Este artículo está diseñado para atraparte en la historia de la actualidad financiera, ofreciendo un análisis claro y accesible sobre la situación de los bancos en Argentina, mientras calma las preocupaciones de los ahorristas.