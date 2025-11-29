Sociología Política en la Era de las ‘Rotocracias’

La reciente oleada de protestas y despidos ha puesto de manifiesto un sentimiento colectivo que resuena con fuerza en toda Argentina. La situación plantea interrogantes sobre la salud de la democracia y la capacidad de la política para representar verdaderamente a sus ciudadanos.

Señales Alarmantes en el Contexto Político

Esta semana, la atención se centró en dos incidentes que revelan el terreno fértil donde se desarrollan los gobiernos de extrema derecha. En un hecho que conmueve, trabajadores de Whirlpool eliminaron la aplicación de Uber justo al recibir la noticia de su despido. Por otro lado, un evento en Diputados, organizado por la diputada Marilú Quiroz en contra de las vacunas, acaparó la atención mediática, mostrando claras señales de un descontento que crece a pesar de la falta de análisis político profundo.

Las Consecuencias del Desamparo Político

Javier Milei, señalado por algunos como futuro líder, experimentó una derrota notable en el último debate presidencial frente a Sergio Massa, mostrando una faceta que algunos consideran patética, pero que, curiosamente, también podría generar empatía entre sus seguidores. La imagen del Milei vulnerable se convierte en una metáfora de un desamparo que resuena con muchos argentinos.

La Nueva Sociología de la Política

Milei, junto a figuras como Bolsonaro y Meloni, encarnan no solo una ideología, sino también un nuevo sentido de sociología política que se aleja del tradicional Estado de bienestar. Este cambio muestra un electorado en busca de representación que se siente desconectado de la política convencional, como expone el libro «Está entre nosotros» liderado por Pablo Semán.

La Fractura Social y Su Impacto en la Política

Durante años, se habló de una clase media baja vulnerable, pero la realidad ahora abarca una sociedad más fracturada. Algo se rompió en la relación entre el ciudadano y la democracia, dejando en evidencia nuevas formas de participación política que no se ajustan a los modelos antiguos.

La Política de la Frustración

Este nuevo contexto también alimenta la ira y el descontento ciudadano. La insatisfacción se manifiesta en un enfoque radical hacia la política, donde no solo se cuestionan las decisiones científicas, sino que también se busca una conexión más profunda y auténtica con el ‘hombre común’.

Un Cambio de Paradigma

Como demuestran los escritos de Meloni y Salvini, esta búsqueda de comunidad en la rabia es clave para entender las nuevas dinámicas políticas. La frase de Meloni sobre la necesidad de encontrar consuelo entre aquellos que comparten su frustración resuena en un contexto donde la política clásica parece incapaz de ofrecer soluciones tangibles.

Ruptura y Oportunidad

La transformación política que muchos consideran un desafío podría ser la oportunidad para todos los sectores, no solo para aquellos que se alinean con la extrema derecha. En este sentido, el reto radica en reconocer y abordar las fragilidades que surgen entre la sociedad y sus líderes, promoviendo un diálogo más amplio y humano.