Solana: Fin de la racha de 21 días en sus ETF, ¿cuáles fueron las causas?

Solana Enfrenta un Retroceso: Salidas de Capital en sus ETF Marcan Fin a una Racha de Éxitos

La popular criptomoneda Solana experimenta un cambio drástico tras tres semanas de entradas de capital sostenidas, con un notable aumento en las solicitudes de reembolso.

28.11.2025 • 19:00hs • MUNDO CRIPTO

Una Racha que Llega a su Fin

Los ETF de Solana, previamente en una racha de 21 días de entradas de capital, han enfrentado salidas netas de más de 8 millones de dólares en su última jornada bursátil. Este cambio llega tras un período de intensa actividad y confianza de los inversores.

Salidas de Capital Significativas

Datos de SoSoValue detallan que los ETF de Solana acumularon salidas de 8.1 millones de dólares, marcando el fin de esta tendencia positiva. El ETF 21Shares TSOL fue el más afectado, con retiros que sobrepasaron los 34 millones de dólares, aunque otros fondos como los de Bitwise mantuvieron ligeras entradas.

Impacto en el Precio de Solana

Este retroceso coincide con una caída en el precio de Solana, que actualmente se sitúa en aproximadamente 140 dólares, registrando una pérdida del 27,6% en el último mes, a pesar de un repunte semanal del 12%. Esta dinámica genera dudas sobre la sostenibilidad del rally que había impulsado a la criptomoneda.

Los ETF de Solana han visto cambios drásticos en sus flujos de capital recientemente.

El Interés de Franklin Templeton en Solana

A pesar de estas salidas, el atractivo por los instrumentos vinculados a Solana se mantiene vigente. Franklin Templeton ha presentado formalmente su propuesta para lanzar un ETF de Solana ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), un movimiento que podría abrir nuevas oportunidades en el mercado.

Detalles del Nuevo Fondo

Este trámite administrativo se interpretó como un avance significativo hacia el lanzamiento oficial del producto, que estará vinculado al índice de referencia de Solana y se cotizará en el NYSE Arca bajo el ticker SOEZ. Con una política de gestión competitiva del 0,19%, se espera que atraiga aún más inversión.

El éxito reciente de Franklin Templeton en el lanzamiento de su ETF de XRP, que captó 70 millones de dólares en flujos en solo dos días, ha fortalecido su confianza en el potencial de los activos criptográficos, posicionando a Solana como su siguiente gran apuesta.