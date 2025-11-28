Soldada de la Guardia Nacional fallece tras ser baleada cerca de la Casa Blanca

Un trágico ataque en la capital de Estados Unidos ha dejado a un soldado muerto y otro herido, generando alarma en un día que normalmente se dedica a la reflexión y la unión familiar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la muerte de Sarah Beckstrom, una soldada de la Guardia Nacional de solo 20 años, luego de un tiroteo ocurrido el miércoles en Washington. Este hecho, que dejó a otro soldado en estado crítico, ha llevado a las autoridades a abrir una investigación por terrorismo.

Detalles del ataque

El ataque, catalogado como una emboscada, se ejecutó por un hombre armado mientras los soldados patrullaban cerca de la Casa Blanca. Este acto dejó a la nación conmocionada durante un feriado que tradicionalmente une a las familias. «Estamos enfrentando un acto de terror que nos llena de horror y angustia», expresó Trump durante una videollamada con las tropas en el día de Acción de Gracias.

Identificación del atacante

Las autoridades identificaron al autor del ataque como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que había trabajado junto a las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021, durante la evacuación de tropas, y hoy enfrenta serios cargos en relación al ataque.

Trump calificó el incidente como un «acto de maldad» y relacionó el ataque con un llamado más amplio a la seguridad nacional, insistiendo en la necesidad de revisar el estatus de los inmigrantes, en particular aquellos de naciones como Afganistán, Cuba, Haití y Venezuela. “Si no pueden amar a nuestra nación, no los queremos”, afirmó el presidente.

Las repercusiones de la violencia

La fiscal de Washington, Jeanine Pirro, reveló que Lakanwal llegó al lugar del ataque en automóvil y disparó con un revólver Smith and Wesson .357. A pesar de que la investigación sigue en curso, las intenciones detrás del ataque continúan siendo un misterio. “Eligió el objetivo equivocado, en la ciudad equivocada”, destacó Pirro.

La respuesta del Gobierno

Tras el tiroteo, la administración decidía desplegar 500 soldados más en la capital para fortalecer la seguridad, sumando más de 2,500 efectivos en las calles. Esto ocurre en medio de un contexto de creciente violencia y disputas políticas en el país.

Mientras tanto, el director del FBI, Kash Patel, aseguró que se están investigando posibles vínculos del atacante, haciendo hincapié en que Lakanwal había formado parte de un grupo armado que combatió a los talibanes en su país de origen.

Un contexto tenso

Existen preocupaciones sobre cómo este ataque puede ser interpretado en el contexto más amplio de la política migratoria y la seguridad nacional. AfghanEvac, una ONG involucrada en la reubicación de afganos, defendió la necesidad de no estigmatizar a toda una comunidad por las acciones de un individuo.

La comunidad y la nación entera continúan en vigilia ante las secuelas de este ataque, que recuerda la fragilidad de la seguridad incluso en momentos que deberían ser de paz y celebración.