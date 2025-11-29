Solicitan a Luis Caputo asegurar la trazabilidad en la industria del vino

La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) emitió una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, donde expresa serias inquietudes sobre las recientes modificaciones normativas que impactan la industria del vino en Argentina.

Con la reciente desregulación impulsada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que eliminó más de 900 normas y redefinió su función, Acovi, junto a los ministros de Producción de las provincias vitivinícolas y representantes de diversas cámaras del sector, ha solicitado que se mantengan intactos los mecanismos de trazabilidad que garantizan calidad, transparencia y derechos de propiedad en toda la cadena de producción.

Cambios que Generan Inquietudes

La preocupación surge tras la resolución INV 37/2025, que ha alterado el marco normativo y reducido controles intermedios, además de flexibilizar certificaciones históricas. Estas reformas son vistas como una amenaza a herramientas clave que han estado en el centro del control y registro del sector vitivinícola.

Un Llamado a Preservar la Trazabilidad

En su misiva, Acovi subraya su apoyo a reformas que busquen “una mayor eficacia, desburocratización y simplificación”, pero enfatiza que estas deben garantizar la calidad y autenticidad de los productos vitivinícolas, así como respetar los derechos de todos los actores de la cadena de valor.

Preocupaciones por la Trazabilidad Integral

La carta destaca que la desregulación actual “afecta directamente la trazabilidad integral de la industria vitivinícola”, un sistema que ha sido cuidadosamente desarrollado por el sector a lo largo de los años. Este sistema es fundamental para asegurar la transparencia y la seguridad en todos los eslabones de la producción.

Instrumentos Clave: CIU y CEC 05

Dos herramientas se identifican como esenciales en este contexto: la Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05). El CIU es considerado “la piedra angular del ordenamiento de la producción primaria”, mientras que el CEC 05 ofrece continuidad a la validez administrativa del CIU, garantizando la identificación y derechos sobre la producción de terceros.

Por Qué Mantener el Sistema de Trazabilidad

En su demanda, Acovi argumenta que la trazabilidad no solo asegura la calidad y autenticidad de los productos, sino que también protege la participación y derechos de cada actor en la cadena y mantiene estándares internacionales en el control y registro.

La eliminación del CIU y el CEC 05, advierten, podría fragmentar el sistema y generar incertidumbre, perjudicando la seguridad jurídica de miles de productores. Por esta razón, los firmantes subrayan la necesidad de garantizar la continuidad de estas herramientas como condiciones esenciales para una trazabilidad completa y confiable.

Apoyo Masivo al Reclamo

La carta fue respaldada por ministros de Producción de varias provincias, entre ellas Salta, La Rioja y Mendoza, así como por diversas entidades vitivinícolas que representan a un amplio espectro del sector. Este respaldo refleja la gravedad de la preocupación y el consenso sobre la necesidad de preservar la integridad del sistema vitivinícola en Argentina.