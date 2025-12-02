Solo el 2% de los exportadores de servicios digitales cobra en pesos

El uso de la stablecoin está revolucionando la forma en que los argentinos reciben pagos por sus servicios, desplazando al peso como opción principal. Descubre cómo esta tendencia está tomando fuerza en el mercado laboral local.

El peso argentino ha dejado de ser la moneda preferida para el cobro de servicios, según un reciente informe de la plataforma Bitwage. Sorprendentemente, apenas el 2% de los profesionales elige recibir su pago en pesos, mientras que la mayoría se inclina por dólares digitales o stablecoins para protegerse ante la incertidumbre económica.

Crecimiento de las Stablecoins en Argentina

El informe revela que un 30% de los trabajadores prefiere cobrar en USDC (stablecoin creada por Circle), un 22% opta por USDT (emitida por Tether), y un 10% acepta pagos en dólares a través de aplicaciones financieras.

Jonathan Chester, CEO de Bitwage, señala que el uso de stablecoins está en auge y que estas monetizaciones han facilitado el acceso a dólares para freelancers y empresas. “Esto no solo aplica a grandes transacciones, sino que los pagos internacionales se han vuelto más accesibles y cotidianos”, afirma Chester.

Cambios en la Dinámica de Pagos Internacionales

Historicamente, hasta 2024, el 94% de los pagos online respondía a clientes de Estados Unidos, mientras que solo un 5% provenía de Europa. Sin embargo, en el presente año, esta tendencia está cambiando, reflejando un nuevo 88% frente a un 12% en favor de Europa.

Guillermo Escudero, director de Argentina de CryptoMarket, destaca la notable adaptación de los argentinos en este nuevo contexto. “La cultura económica argentina está íntimamente ligada al dólar, y ahora, con la llegada del dólar digital, muchos han migrado hacia las stablecoins”, explica.

El Salario Promedio en el Sector de Servicios Digitales

El informe de Bitwage también señala que el salario promedio de los trabajados en servicios digitales aumentó a US$ 1.475 en el último año, y en el último trimestre se elevó aún más, alcanzando US$ 2.586.

La mayoría de los actuales trabajadores son perfiles consolidados, tales como desarrolladores y diseñadores senior, mientras que los freelancers de menor rango han migrado a plataformas de pago alternas. Esto resalta cómo el trabajo remoto argentino ha evolucionado hacia un ecosistema profesional que se mueve con estándares internacionales.