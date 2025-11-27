SpaceX de Elon Musk realiza una nueva inversión millonaria en Bitcoin

La empresa aeroespacial sorprendió al mercado al transferir más de 100 millones de dólares en Bitcoin, generando especulaciones sobre su estrategia financiera.

SpaceX, la célebre compañía de Elon Musk, ha hecho ruido nuevamente en el mundo cripto. En una reciente operación, transferió 1.163 BTC, equivalente a más de 100 millones de dólares, lo que la coloca en el centro de atención del ecosistema digital.

Detalles de la impresionante transferencia de Bitcoin

Esta transacción, realizada el 27 de noviembre, fue detectada por la firma de análisis de criptomonedas Arkham Intelligence. Los fondos fueron enviados desde una billetera vinculada a SpaceX hacia direcciones desconocidas.

Más que una operación aislada

Este movimiento no es el primero de la compañía en el ámbito de las criptomonedas. En octubre, SpaceX ya había transferido aproximadamente 3.337 BTC, lo que subraya su enfoque activo en la gestión de activos digitales.

La posición actual de SpaceX en criptoactivos

A pesar de estas operaciones, SpaceX aún mantiene un saldo considerable: actualmente preserva 6.095 BTC, valorados en más de 550 millones de dólares, según los precios actuales del mercado.

Una estrategia de diversificación financiera

La decisión de la empresa de mover sus fondos en Bitcoin se interpreta como un esfuerzo por diversificar su tesorería, una estrategia que Musk ha implementado previamente con Tesla. En 2021, la automotriz había invertido 1.500 millones de dólares en Bitcoin, aunque posteriormente decidió vender gran parte de sus activos.

El impacto de SpaceX en el mercado cripto

Las recientes transacciones de SpaceX reafirman la influencia de Elon Musk en el ámbito de las criptomonedas y su inclinación a mantener una exposición en activos digitales. Cada movimiento estratégico refuerza la percepción de que Bitcoin está emergiendo como un activo de reserva para empresas, trascendiendo así su uso puramente especulativo.