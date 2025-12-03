Spotify Wrapped 2025: Fecha de lanzamiento y guía para consultarlo

¡No Te Pierdas el Spotify Wrapped 2025: Descubre Tus Favoritos del Año!

El Spotify Wrapped 2025 llegará con sorpresas emocionantes para todos los oyentes. Prepárate para revivir tus mejores momentos musicales del año con este resumen personalizado.

02.12.2025 • 17:30hs • Atención oyentes

¿Cuándo Podrás Acceder al Spotify Wrapped 2025?

El esperado Wrapped 2025 estará disponible desde las primeras horas del 3 de diciembre, según anunció Spotify.

Para disfrutar de este resumen musical, asegúrate de tener la última versión de la aplicación instalada en tu dispositivo móvil. Una vez habilitado, simplemente abre Spotify y dirígete a la sección principal, donde encontrarás un banner que te invitará a descubrir tu «Wrapped Day».

Qué Incluye Tu Resumen Musical

Dentro del Wrapped, encontrarán tarjetas interactivas con la siguiente información:

Los artistas más escuchados

Las canciones favoritas

Los minutos reproducidos

Los podcasts que marcaron tu año

Novedades en Esta Edición

Este año, Spotify ha incluido nuevas dinámicas que permiten visualizar tu evolución musical mes a mes, incluyendo el número de artistas que descubriste y la diversidad de géneros explorados.

Además, podrás acceder a estadísticas globales que ilustran las tendencias más populares a nivel mundial, combinando tu experiencia personal con un panorama más amplio.

¡Prepara tus redes sociales para compartir tus estadísticas!

Comparte Tu Experiencia Musical en Redes Sociales

La experiencia del Wrapped está diseñada para ser fácilmente compartida en plataformas sociales, con formatos optimizados para Instagram, TikTok y X, aprovechando su potencial viral.

Cada año, el lanzamiento genera una oleada de publicaciones que involucran a celebridades, influencers y músicos, quienes comparten sus estadísticas y fomentan un diálogo global.

En 2025, se anticipa una mayor expectativa, ya que Spotify busca reafirmar su liderazgo frente a competidores como Apple Music y YouTube Music.