Starlink lanzará servicio satelital directo para celulares en Latinoamérica

La innovadora propuesta de Starlink permitirá a los usuarios de teléfonos móviles en Latinoamérica acceder a conectividad satelital sin necesidad de antenas. Descubre cómo esta tecnología cambiará la forma en que nos conectamos.

Starlink, el reconocido servicio de internet satelital de SpaceX, dio un paso adelante al presentar su sistema Direct to Cell (D2C). Esta tecnología revolucionaria permite a los teléfonos móviles conectarse directamente a la red satelital, eliminando la necesidad de equipos adicionales.

Starlink Lleva Conexión Satelital a los Dispositivos Móviles

Con más de 650 satélites en órbita baja, Starlink garantiza acceso a internet en zonas remotas donde las redes tradicionales son inexistentes. Esta solución es ideal para comunidades rurales, viajeros y sectores que requieren comunicación constante.

Chile se ha convertido en el primer país latinoamericano en beneficiarse de esta tecnología, gracias a una colaboración con la operadora local Entel.

Los usuarios de esta operadora ya están habilitados para contratar planes que permiten la conexión satelital directa en sus celulares, sumándose a países como:

Estados Unidos, Japón, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

Funcionamiento Simplificado para Mayor Accesibilidad

El proceso es sencillo: los dispositivos móviles solo necesitan tener visibilidad del cielo para establecer la conexión. Esto es particularmente útil en regiones como el desierto de Atacama, la Patagonia o la Amazonía, donde la escasez de infraestructura terrestre ha sido un gran obstáculo para la conectividad.

Starlink llega directamente a los dispositivos móviles en países de la región

Según fuentes de Entel, el servicio abrirá nuevas posibilidades para miles de usuarios, permitiendo que se comuniquen en tiempo real en lugares previamente inaccesibles, lo que mejorará la seguridad de aquellos que trabajan o viajan en áreas remotas.

Estrategia Innovadora de Starlink en el Mercado de Telecomunicaciones

Con este nuevo sistema D2C, Starlink cambia su enfoque; anteriormente, la compañía se dedicaba a ofrecer internet satelital mediante antenas para hogares y empresas. Ahora, se dirige específicamente a usuarios de smartphones, buscando competir directamente con las operadoras tradicionales y potencialmente transformar el mercado de telecomunicaciones en la región.

Nueva Generación de Satélites: Starlink 3.0

Además, Starlink reveló su nuevo servicio global de internet satelital, Starlink 3.0, que promete velocidades de hasta 1 terabit por segundo y latencias similares a las de las mejores redes terrestres.

El objetivo de Musk es ambicioso: captar el 50% del tráfico global de internet en tres años y cerrar la brecha digital que aún afecta a millones en regiones rurales.

Con planes de lanzar 84 satélites por semana, esta nueva generación se centra en ofrecer cobertura en áreas donde la infraestructura terrestre aún es insuficiente, facilitando el acceso en países de Latinoamérica, incluida Argentina.

Esta innovadora propuesta puede transformar sectores como la educación, la salud y la seguridad, ofreciendo no solo mayor velocidad, sino también eficiencia en el uso de energía y capacidad para soportar muchos más dispositivos conectados simultáneamente.

El avance de Starlink se da en un contexto de creciente competencia, con otras empresas buscando soluciones alternas, lo que promete un futuro emocionante y competitivo en el ámbito de la conectividad satelital.