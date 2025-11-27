Starlink y Telecentro amplían su colaboración

Telecentro y Starlink han sellado un acuerdo que promete transformar la conectividad en el país, llevando Internet satelital a rincones olvidados y escuelas rurales.

La colaboración entre Telecentro y Starlink avanza a pasos agigantados, logrando en solo 15 días la instalación de conexión por Internet en 300 escuelas rurales en Catamarca, 113 en la Puna de Jujuy, y 130 puntos entre escuelas y centros de salud en San Juan. Además, en Corrientes, se han conectado otras 100 escuelas. Este avance también incluye el abastecimiento de conectividad para la flota de camiones de Scania, en un significativo esfuerzo por llevar tecnología de punta al sector privado.

Revolución en la educación y la salud

El impacto de esta alianza va más allá de lo educativo. La conexión a Internet es un recurso vital que abre puertas a nuevas oportunidades en áreas de salud y educación, permitiendo a los estudiantes y profesionales acceder a información y servicios que antes estaban fuera de su alcance.

Un vistazo a la innovación espacial

Alberto Pierri, propietario de Telecentro, tuvo la oportunidad de visitar la base de lanzamientos de Starlink en Florida, que también cumple funciones para la NASA. Allí, pudo conocer de primera mano la tecnología detrás de los cohetes y satélites de Elon Musk, lo que refuerza el compromiso de Telecentro con la innovación y el avance tecnológico.

Starlink V3: Una revolución en conectividad

La última generación de satélites de SpaceX, conocida como Starlink V3 o «Starlink 3.0», promete un acceso a Internet satelital veloz, comparable con la fibra óptica. Este avance es crucial para las regiones que carecen de infraestructura adecuada para los servicios tradicionales. En un ambicioso proyecto, SpaceX apunta a lanzar hasta 84 satélites por semana, con el objetivo de capturar el 50% del tráfico global de Internet en los próximos tres años.

Velocidades que cambian el juego

Recientemente, SpaceX lanzó un nuevo grupo de satélites desde Cabo Cañaveral. Según las declaraciones de Musk, esta nueva generación de satélites alcanzará velocidades de descarga de hasta 1 terabit por segundo, es decir, diez veces más rápidas que su predecesora. Además, la velocidad de subida también será notablemente mayor, llegando a unos impresionantes 160 gigabits por segundo, lo que podría revolucionar el acceso a la información y la conectividad para millones.