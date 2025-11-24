Starmer propone que el expríncipe Andrés declare ante el Congreso de EE. UU. en investigación de Epstein

La presión aumenta sobre el príncipe Andrés para que testifique en el caso Epstein

La controversia crece en torno al príncipe Andrés, quien enfrenta solicitudes para aportar su testimonio en la investigación que sigue a Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha sugerido la importancia de que quienes poseen información relevante colaboren con los investigadores. Aunque evitó comentar sobre el caso específico del príncipe, enfatizó que “cualquier persona que tenga información pertinente debe dar su testimonio”.

Una relación bajo la lupa

Andrés, ahora conocido como Mountbatten-Windsor, ha desestimado hasta ahora un llamado del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. para participar en una “entrevista transcrita” sobre su relación con Epstein, que ha sido objeto de controversia.

Desvinculación de la familia real

El ex príncipe fue despojado de sus títulos y honores reales el mes pasado, en un intento de la familia real británica por distanciarse de las críticas relacionadas con su amistad con Epstein.

Comentarios de legisladores estadounidenses

Las declaraciones de Starmer surgen tras un pronunciamiento del representante estadounidense Robert Garcia y el demócrata Suhas Subramanyam. Los legisladores afirmaron que Andrés “sigue escondiéndose” de preguntas cruciales, asegurando que la investigación continuará, independientemente de su cooperación, y que todos los implicados serán llevados ante la justicia.

Las graves acusaciones

Mountbatten-Windsor ha sido señalado por haber asistido a fiestas organizadas por Epstein en la isla Little Saint James, donde se habrían llevado a cabo múltiples delitos sexuales. Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, lo acusó de agresión sexual durante uno de estos eventos. Giuffre, quien falleció en abril, indicó que fue forzada a tener encuentros sexuales con Andrés bajo las órdenes de Epstein y Ghislaine Maxwell.

Nuevas evidencias reveladas en septiembre también sugieren que el príncipe estaba incluido en un registro de vuelos, lo que confirma su conexión con Epstein y Maxwell durante una visita a Nueva York en mayo de 2000.